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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 13 лют, 2020 16:49
awant написав:
Долярчик, по-перше, усе потрібно рахувати в долярах )
У 2007 році були долярові кредити під 11-12% і 13-14% в грн. Після доступності кредитів для пересічних, вартість нерухомості 3 2007 року до літа 2008 зросла на 100%. І влітку 2009 року впала прибл. на 60-70%. І за 10 років відновилася до прибл. 50% від найвищої ціни 2008 року. Вартість оренди відповідно.
На мою думку, якщо почнеться кредитування (під 10-14%), потрібно терміново брати якнайбільше і вкладати. А потім через рік-півтора, коли ціна зросте на 30-40% через збільшення попиту за рахунок доступності, вийти з прибутками, повернувши кредити.
Займаюсь тільки комерційною нерухомістю, і мені трішки повезло прийняти участь у подіях 2005-2008 років ) Шкода, що не продав тоді усе, щоб відкупити у 2009 році )) Але зараз цей шанс не відпущу )
А з яким роком зараз у Вас порівняння? З 2007? Чи 2009?
Бо ситуація не зовсм така сама як в 2013-2014.
Особисто вважаю що в гривні можна брати до 13%,тому що клоуни доведуть до дефолту знов країну.
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Додано: Чет 13 лют, 2020 17:10
Долярчик написав: jump написав:
у Вас скільки квартир на площадці?
... на поверсі - 8
- на моєму "крилі" - 5
гуртожиток...
а якщо довкола ще й під оренду-то повний гаплик.
4квартири на поверсі - норм, все, що більше - це пипка.
втрапив якось у 14-поверхівку на Чорновола, там 8 чи 10 квартир на поверсі, я заблукав
не зміг одразу ліфт знайти, якісь коридори-нори-комірки і гул як у вулику
хтось із присутніх зустрічав останнім часом по 2 квартири на поверсі саме у новобудах?
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Додано: Чет 13 лют, 2020 17:10
Ethereum,
Писав вище. Порівняно з 2020-2022, якщо буде кредитування. Погоджуюся з Вами, інфляція буде, але дефолт не бажано, для мене )
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shapo
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