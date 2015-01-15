Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
awant написав:Долярчик, по-перше, усе потрібно рахувати в долярах ) У 2007 році були долярові кредити під 11-12% і 13-14% в грн. Після доступності кредитів для пересічних, вартість нерухомості 3 2007 року до літа 2008 зросла на 100%. І влітку 2009 року впала прибл. на 60-70%. І за 10 років відновилася до прибл. 50% від найвищої ціни 2008 року. Вартість оренди відповідно. На мою думку, якщо почнеться кредитування (під 10-14%), потрібно терміново брати якнайбільше і вкладати. А потім через рік-півтора, коли ціна зросте на 30-40% через збільшення попиту за рахунок доступності, вийти з прибутками, повернувши кредити. Займаюсь тільки комерційною нерухомістю, і мені трішки повезло прийняти участь у подіях 2005-2008 років ) Шкода, що не продав тоді усе, щоб відкупити у 2009 році )) Але зараз цей шанс не відпущу )
А з яким роком зараз у Вас порівняння? З 2007? Чи 2009? Бо ситуація не зовсм така сама як в 2013-2014. Особисто вважаю що в гривні можна брати до 13%,тому що клоуни доведуть до дефолту знов країну.
Вул. Малоголосківська, запалили черговий садибний будиночок, на ділянку якого в міста є плани(((
Готують ділянку під приватизацію черговим кооперативчикам і під забудову. Так роблять уже років з 10. Людей,які користувалися землею,обробляли,поступово витісняли,виганяли таким чином. Земля ставала ніби нічийною,пусткою,кооперативи користовувачів землею розпадалися. Тепер гетто з багатоповерхівок. Такої землі під дачами-городами ще повно аж до Рясного-Брюхович. в районі пагорбів (і не лише) палять систематично - як не розчищають ділянки під нову забудову, то спалюють сміття.
jump написав:Вул. Малоголосківська, запалили черговий садибний будиночок, на ділянку якого в міста є плани(((
Готують ділянку під приватизацію черговим кооперативчикам і під забудову. Так роблять уже років з 10. Людей,які користувалися землею,обробляли,поступово витісняли,виганяли таким чином. Земля ставала ніби нічийною,пусткою,кооперативи користовувачів землею розпадалися. Тепер гетто з багатоповерхівок. Такої землі під дачами-городами ще повно аж до Рясного-Брюхович. в районі пагорбів (і не лише) палять систематично - як не розчищають ділянки під нову забудову, то спалюють сміття.
В мене ділянка метрів 250 по прямій від Спартака з цегляним будинком, побудованим моїм дідом.Вже років десять не можу приватизувати.Так само мій гаражний кооператив вже вп'яте буде подавати в міськраду документи на приватизцію землі.Тре то все приватизовувати поки Андрійко до влади не прийшов, якось воно простіше було.
awant написав:Ethereum, Писав вище. Порівняно з 2020-2022, якщо буде кредитування. Погоджуюся з Вами, інфляція буде, але дефолт не бажано, для мене )
Якщо Ви так вважаєте,тоді треба брати зараз ще квартири. Теж проти дефолту,але ж яйцетанцюристи ведуть прямо... А що Ви про ЖК Вікінг думаєте? А то думаю там теж інвестнути. Ризик що не закінчать малий,Гільдія добрий забудовник . ⁰
... там ж поруч/через дорогу Авалон Зелена стріт трошки дешевший, чи вже ні? (або ще там за Вікінгом є якийсь ЖК - теж, наче дешевше)?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!