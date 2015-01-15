RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 480481482483
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 17:10

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Ethereum,
Писав вище. Порівняно з 2020-2022, якщо буде кредитування. Погоджуюся з Вами, інфляція буде, але дефолт не бажано, для мене )
awant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 77
З нами з: 25.10.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 19:39

Вул. Малоголосківська, запалили черговий садибний будиночок, на ділянку якого в міста є плани(((

Зображення

Готують ділянку під приватизацію черговим кооперативчикам і під забудову. Так роблять уже років з 10. Людей,які користувалися землею,обробляли,поступово витісняли,виганяли таким чином. Земля ставала ніби нічийною,пусткою,кооперативи користовувачів землею розпадалися. Тепер гетто з багатоповерхівок. Такої землі під дачами-городами ще повно аж до Рясного-Брюхович.
в районі пагорбів (і не лише) палять систематично - як не розчищають ділянки під нову забудову, то спалюють сміття.
jump
 
Повідомлень: 2638
З нами з: 18.08.09
Подякував: 77 раз.
Подякували: 537 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 21:36

  jump написав:Вул. Малоголосківська, запалили черговий садибний будиночок, на ділянку якого в міста є плани(((

Зображення

Готують ділянку під приватизацію черговим кооперативчикам і під забудову. Так роблять уже років з 10. Людей,які користувалися землею,обробляли,поступово витісняли,виганяли таким чином. Земля ставала ніби нічийною,пусткою,кооперативи користовувачів землею розпадалися. Тепер гетто з багатоповерхівок. Такої землі під дачами-городами ще повно аж до Рясного-Брюхович.
в районі пагорбів (і не лише) палять систематично - як не розчищають ділянки під нову забудову, то спалюють сміття.

В мене ділянка метрів 250 по прямій від Спартака з цегляним будинком, побудованим моїм дідом.Вже років десять не можу приватизувати.Так само мій гаражний кооператив вже вп'яте буде подавати в міськраду документи на приватизцію землі.Тре то все приватизовувати поки Андрійко до влади не прийшов, якось воно простіше було.
Bolt
 
Повідомлень: 334
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 02:15

  jump написав:
  Долярчик написав:
  jump написав:у Вас скільки квартир на площадці?

... на поверсі - 8
- на моєму "крилі" - 5 :)


гуртожиток... :shock:
а якщо довкола ще й під оренду-то повний гаплик.
4квартири на поверсі - норм, все, що більше - це пипка.

втрапив якось у 14-поверхівку на Чорновола, там 8 чи 10 квартир на поверсі, я заблукав :oops: не зміг одразу ліфт знайти, якісь коридори-нори-комірки і гул як у вулику :shock:

хтось із присутніх зустрічав останнім часом по 2 квартири на поверсі саме у новобудах?


В знайомого на Кам'янецькій 2кв на поверсі. Ніби елітка,але до елітки далеко. Зекономили на підлозі,бетоні і так далі...
Ethereum
 
Повідомлень: 1017
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 02:19

  awant написав:Ethereum,
Писав вище. Порівняно з 2020-2022, якщо буде кредитування. Погоджуюся з Вами, інфляція буде, але дефолт не бажано, для мене )


Якщо Ви так вважаєте,тоді треба брати зараз ще квартири. Теж проти дефолту,але ж яйцетанцюристи ведуть прямо...
А що Ви про ЖК Вікінг думаєте?
А то думаю там теж інвестнути. Ризик що не закінчать малий,Гільдія добрий забудовник .
Ethereum
 
Повідомлень: 1017
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 10:02

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Ethereum написав:про ЖК Вікінг думаєте?

... там ж поруч/через дорогу Авалон Зелена стріт трошки дешевший, чи вже ні?
(або ще там за Вікінгом є якийсь ЖК - теж, наче дешевше)?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7617
З нами з: 19.10.15
Подякував: 496 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:02

  Долярчик написав:
  awant написав:Тенденція цін і доходів 2007-2009 років буде проектуватися на 2020-2022, якщо почнеться реальне кредитування.

... до речі про кредитування...
- тут, не для кого не секрет, що мені дуже кортить влізти в іпотеку :)
- ще й банки(то один, то другий) телефонують мені, кажуть, що в мене хороша кредитна історія.... чи не хтів би я взяти кредит.... наче, на якихось там "хороших умовах" і т. д.

- і от так, хочеться влізти.... але куди, якщо вже й на котловани не дуже "смачні ціни"?!

... може хтось напише тут пару варіантів, а ми "пожуємо" їх? :)

п. с.
- і розумію, що зараз не найкращий час для купівлі, але погодьтесь, що іпотека буде в гривні, а ціни на РН в гривнях за останні роки ЗОВСІМ НЕ ПРОСІЛИ, а тільки виросли!!!


Невже ви настільки багатий щоб лізти в кредит? Порахуйте все 7, чи 10 раз перш ніж лізти в кредит.!!!! Ідіть до забудівельника і домовтесь про «відстрочку в дольовій участі» і потихеньку виплачуйте. Вам підказка: якщо візьмете «об’єкт із відстрочкою» і більше немає грошей і маєте мінімум готівки - оформлЯйтеикатру в монобанку, Абанку і якщо все гарно зробити , то можна всі будматеріали та техніку узяти в кретин і не платити жодних процентів, якщо то всьо грамотно прорахувати..жодних процентів та комісій!!
vasilii
 
Повідомлень: 23
З нами з: 30.05.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 480481482483
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 33, 34, 35
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
342 54570
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лют, 2020 12:49
change_pm
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 522, 523, 524
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
5232 614361
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 лют, 2020 13:40
Мизантрóп
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 20, 21, 22
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
216 75118
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 січ, 2020 19:25
shapo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.