Ethereum,
Писав вище. Порівняно з 2020-2022, якщо буде кредитування. Погоджуюся з Вами, інфляція буде, але дефолт не бажано, для мене )
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 13 лют, 2020 17:10
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Ethereum,
Писав вище. Порівняно з 2020-2022, якщо буде кредитування. Погоджуюся з Вами, інфляція буде, але дефолт не бажано, для мене )
Додано: Чет 13 лют, 2020 19:39
Вул. Малоголосківська, запалили черговий садибний будиночок, на ділянку якого в міста є плани(((
Готують ділянку під приватизацію черговим кооперативчикам і під забудову. Так роблять уже років з 10. Людей,які користувалися землею,обробляли,поступово витісняли,виганяли таким чином. Земля ставала ніби нічийною,пусткою,кооперативи користовувачів землею розпадалися. Тепер гетто з багатоповерхівок. Такої землі під дачами-городами ще повно аж до Рясного-Брюхович.
в районі пагорбів (і не лише) палять систематично - як не розчищають ділянки під нову забудову, то спалюють сміття.
Додано: Чет 13 лют, 2020 21:36
В мене ділянка метрів 250 по прямій від Спартака з цегляним будинком, побудованим моїм дідом.Вже років десять не можу приватизувати.Так само мій гаражний кооператив вже вп'яте буде подавати в міськраду документи на приватизцію землі.Тре то все приватизовувати поки Андрійко до влади не прийшов, якось воно простіше було.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 02:15
В знайомого на Кам'янецькій 2кв на поверсі. Ніби елітка,але до елітки далеко. Зекономили на підлозі,бетоні і так далі...
Додано: П'ят 14 лют, 2020 02:19
Якщо Ви так вважаєте,тоді треба брати зараз ще квартири. Теж проти дефолту,але ж яйцетанцюристи ведуть прямо...
А що Ви про ЖК Вікінг думаєте?
А то думаю там теж інвестнути. Ризик що не закінчать малий,Гільдія добрий забудовник .
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 10:02
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
... там ж поруч/через дорогу Авалон Зелена стріт трошки дешевший, чи вже ні?
(або ще там за Вікінгом є якийсь ЖК - теж, наче дешевше)?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:02
Невже ви настільки багатий щоб лізти в кредит? Порахуйте все 7, чи 10 раз перш ніж лізти в кредит.!!!! Ідіть до забудівельника і домовтесь про «відстрочку в дольовій участі» і потихеньку виплачуйте. Вам підказка: якщо візьмете «об’єкт із відстрочкою» і більше немає грошей і маєте мінімум готівки - оформлЯйтеикатру в монобанку, Абанку і якщо все гарно зробити , то можна всі будматеріали та техніку узяти в кретин і не платити жодних процентів, якщо то всьо грамотно прорахувати..жодних процентів та комісій!!
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