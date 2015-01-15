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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:43
vasilii написав:
Невже ви настільки багатий щоб лізти в кредит? Порахуйте все 7, чи 10 раз перш ніж лізти в кредит.!!!! Ідіть до забудівельника і домовтесь про «відстрочку в дольовій участі» і потихеньку виплачуйте. Вам підказка: якщо візьмете «об’єкт із відстрочкою» і більше немає грошей і маєте мінімум готівки - оформлЯйтеикатру в монобанку, Абанку і якщо все гарно зробити , то можна всі будматеріали та техніку узяти в кретин і не платити жодних процентів, якщо то всьо грамотно прорахувати..жодних процентів та комісій!!
.... все то так, але чи з тих забудовників, з якими я хочу мати справу - дадуть мені розтермінування на 5р? - та хоча б на 3р!
... а то переважно дають на пів, ну чи максимум на рік...
(ще й перший внесок хочуть що забудовники, а що банки ~ 25-30%)
п. с.
... а про карти - я в курсі.... їх і використовував при ремонті без жодних комісій!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:02
jump Та ні, не бот, вже власниця в Моне. Дійсно думаємо над Підзамчим. Не подобається, що в них котельня та близькість майбутнього сміттєпереробного заводу.
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len
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:16
len
... а те, що терміни всюди затягують - вас не бентежить це?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:33
Ethereum написав:
Класс будови Вікінг трохи вищий,це вже бачу. Ціна приблизно така сама.
І свіжіший дизайн.
Те що район буде як гетто,це факт. І вулиця вузька.Але я під здачу.
кому Ви там здасьте квартиру?
збоку 33 училище, вверх по Пимоненка - коледж, шпанота постійно лазить, грабуватимуть, бійки влаштовують, поліція приїжджала, розганяли тих босяків...
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jump
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:38
Долярчик Ну в Моне ми вже ремонт зробили. А щодо інших об'єктів, то також начиталася вже різного. Да і щодо інших забудовників також...
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 18:21
jump написав: Ethereum написав:
Класс будови Вікінг трохи вищий,це вже бачу. Ціна приблизно така сама.
І свіжіший дизайн.
Те що район буде як гетто,це факт. І вулиця вузька.Але я під здачу.
кому Ви там здасьте квартиру?
збоку 33 училище, вверх по Пимоненка - коледж, шпанота постійно лазить, грабуватимуть, бійки влаштовують, поліція приїжджала, розганяли тих босяків...
Ну Ви мене переконали! А на рахунок Тернопільської кінець що скажете?
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 19:21
Маю упереджену думку, що інвестиції в термітники, що у Львові, що в Києві, вже відійшли в минуле. Насправді по оренді пропозиція перевищує попит, може це ще не дуже помітно, але коли стане помітно, то вже буде пізно.
Тому, якщо комусь дуже кортить і гроші дозволяють, то тільки щось унікальне, поруч з бізнес-центром, чи просто з центром, для туристів.
Шкода, але час заробляти на котловані проходить, орендна дохідність буде зменшуватись, і не забувайте про податки
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change_pm
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 19:25
change_pm написав:
Маю упереджену думку, що інвестиції в термітники, що у Львові, що в Києві, вже відійшли в минуле. Насправді по оренді пропозиція перевищує попит, може це ще не дуже помітно, але коли стане помітно, то вже буде пізно.
Тому, якщо комусь дуже кортить і гроші дозволяють, то тільки щось унікальне, поруч з бізнес-центром, чи просто з центром, для туристів.
Шкода, але час заробляти на котловані проходить, орендна дохідність буде зменшуватись, і не забувайте про податки
Тобто рекомендуєте вкладувати в Анталію. Ваш стиль подібний до такого собі афериста акурта. На всіх гілках ескперт. Доведіть до Ви не акурт. Акурт аферист,правильно?
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