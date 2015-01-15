Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vasilii написав:Невже ви настільки багатий щоб лізти в кредит? Порахуйте все 7, чи 10 раз перш ніж лізти в кредит.!!!! Ідіть до забудівельника і домовтесь про «відстрочку в дольовій участі» і потихеньку виплачуйте. Вам підказка: якщо візьмете «об’єкт із відстрочкою» і більше немає грошей і маєте мінімум готівки - оформлЯйтеикатру в монобанку, Абанку і якщо все гарно зробити , то можна всі будматеріали та техніку узяти в кретин і не платити жодних процентів, якщо то всьо грамотно прорахувати..жодних процентів та комісій!!
.... все то так, але чи з тих забудовників, з якими я хочу мати справу - дадуть мені розтермінування на 5р? - та хоча б на 3р! ... а то переважно дають на пів, ну чи максимум на рік... (ще й перший внесок хочуть що забудовники, а що банки ~ 25-30%)
п. с. ... а про карти - я в курсі.... їх і використовував при ремонті без жодних комісій!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
len ... а те, що терміни всюди затягують - вас не бентежить це?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Маю упереджену думку, що інвестиції в термітники, що у Львові, що в Києві, вже відійшли в минуле. Насправді по оренді пропозиція перевищує попит, може це ще не дуже помітно, але коли стане помітно, то вже буде пізно.
Тому, якщо комусь дуже кортить і гроші дозволяють, то тільки щось унікальне, поруч з бізнес-центром, чи просто з центром, для туристів.
Шкода, але час заробляти на котловані проходить, орендна дохідність буде зменшуватись, і не забувайте про податки
change_pm написав:Маю упереджену думку, що інвестиції в термітники, що у Львові, що в Києві, вже відійшли в минуле. Насправді по оренді пропозиція перевищує попит, може це ще не дуже помітно, але коли стане помітно, то вже буде пізно.
Тому, якщо комусь дуже кортить і гроші дозволяють, то тільки щось унікальне, поруч з бізнес-центром, чи просто з центром, для туристів.
Шкода, але час заробляти на котловані проходить, орендна дохідність буде зменшуватись, і не забувайте про податки
Тобто рекомендуєте вкладувати в Анталію. Ваш стиль подібний до такого собі афериста акурта. На всіх гілках ескперт. Доведіть до Ви не акурт. Акурт аферист,правильно?
change_pm написав:Маю упереджену думку, що інвестиції в термітники, що у Львові, що в Києві, вже відійшли в минуле. Насправді по оренді пропозиція перевищує попит, може це ще не дуже помітно, але коли стане помітно, то вже буде пізно.
Тому, якщо комусь дуже кортить і гроші дозволяють, то тільки щось унікальне, поруч з бізнес-центром, чи просто з центром, для туристів.
Шкода, але час заробляти на котловані проходить, орендна дохідність буде зменшуватись, і не забувайте про податки
Тобто рекомендуєте вкладувати в Анталію. Ваш стиль подібний до такого собі афериста акурта. На всіх гілках ескперт. Доведіть до Ви не акурт. Акурт аферист,правильно?
Рекомендую Англію. З депопуляцією України згодні? Якщо так, тоді ніяких термітників.
А чому аферист, він вас ошукав чи що? Я з ним ніяких справ не мав, тому сказати нічого не можу, крім того, що він давав багато цікавої інформації.