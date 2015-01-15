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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 лют, 2020 02:15
Долярчик написав: change_pm написав:
Чи варто інвестувати, маючи таку ситуацію, кожен вирішує сам.
... так, як я не планую мігрувати.... - то вирішую інвестувати тут...
... не знаю - вийде мені цього року вкластись в бетон, чи ні....але вже після Великодня планую побігати по ВП...
... до речі, там якийсь податок є, якщо не пройшло 3, чи 5р. після купівлі квартири, а купується наступна квартира?
Ти ж в Анталію збирався? Чи в іпотеку))
Податок на більш 60метрів тобі не грозить
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Вів 14 січ, 2020 19:25
shapo
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