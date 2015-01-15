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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 482483484485
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 02:15

  Долярчик написав:
  change_pm написав:Чи варто інвестувати, маючи таку ситуацію, кожен вирішує сам.

... так, як я не планую мігрувати.... - то вирішую інвестувати тут... :shock:
... не знаю - вийде мені цього року вкластись в бетон, чи ні....але вже після Великодня планую побігати по ВП...

... до речі, там якийсь податок є, якщо не пройшло 3, чи 5р. після купівлі квартири, а купується наступна квартира?


Ти ж в Анталію збирався? Чи в іпотеку))
Податок на більш 60метрів тобі не грозить :D :D
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