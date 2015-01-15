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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 лют, 2020 02:15
Долярчик написав: change_pm написав:
Чи варто інвестувати, маючи таку ситуацію, кожен вирішує сам.
... так, як я не планую мігрувати.... - то вирішую інвестувати тут...
... не знаю - вийде мені цього року вкластись в бетон, чи ні....але вже після Великодня планую побігати по ВП...
... до речі, там якийсь податок є, якщо не пройшло 3, чи 5р. після купівлі квартири, а купується наступна квартира?
Ти ж в Анталію збирався? Чи в іпотеку))
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Додано: Нед 16 лют, 2020 08:48
change_pm написав:
Маю упереджену думку, що інвестиції в термітники, що у Львові, що в Києві, вже відійшли в минуле. Насправді по оренді пропозиція перевищує попит, може це ще не дуже помітно, але коли стане помітно, то вже буде пізно.
Тому, якщо комусь дуже кортить і гроші дозволяють, то тільки щось унікальне, поруч з бізнес-центром, чи просто з центром, для туристів.
Шкода, але час заробляти на котловані проходить, орендна дохідність буде зменшуватись, і не забувайте про податки
Київське і львівське панство ще не зрозуміло того. Воно все купляє котловани термітників і планує перепродавати їх одне іншому, по мірі заьудови.
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Додано: Нед 16 лют, 2020 08:54
Ethereum написав: awant написав:
Долярчик, по-перше, усе потрібно рахувати в долярах )
У 2007 році були долярові кредити під 11-12% і 13-14% в грн. Після доступності кредитів для пересічних, вартість нерухомості 3 2007 року до літа 2008 зросла на 100%. І влітку 2009 року впала прибл. на 60-70%. І за 10 років відновилася до прибл. 50% від найвищої ціни 2008 року. Вартість оренди відповідно.
На мою думку, якщо почнеться кредитування (під 10-14%), потрібно терміново брати якнайбільше і вкладати. А потім через рік-півтора, коли ціна зросте на 30-40% через збільшення попиту за рахунок доступності, вийти з прибутками, повернувши кредити.
Займаюсь тільки комерційною нерухомістю, і мені трішки повезло прийняти участь у подіях 2005-2008 років ) Шкода, що не продав тоді усе, щоб відкупити у 2009 році )) Але зараз цей шанс не відпущу )
А з яким роком зараз у Вас порівняння? З 2007? Чи 2009?
Бо ситуація не зовсм така сама як в 2013-2014.
Особисто вважаю що в гривні можна брати до 13%,тому що клоуни доведуть до дефолту знов країну.
Йопані клоуни не тільки доведуть країну до дефолту, а знищать її, як державу. З усіма наслідками.
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Додано: Нед 16 лют, 2020 09:13
Долярчик написав: change_pm написав:
Чи варто інвестувати, маючи таку ситуацію, кожен вирішує сам.
... так, як я не планую мігрувати.... - то вирішую інвестувати тут
...
... не знаю - вийде мені цього року вкластись в бетон, чи ні....але вже після Великодня планую побігати по ВП...
... до речі, там якийсь податок є, якщо не пройшло 3, чи 5р. після купівлі квартири, а купується наступна квартира?
Молодець, підтримай Козловського!
Мігрувати то ти не збираєшся, а здавати кому будеш? Неграм? А що, як вони вирішать сюди більше не їхати? Кому ти будеш тоді квартиру в термітнику здавати при такій демографії?
Ніякого податку немає, то на продаж тільки. От в Англії є податок - 3 % на купувлю 2-3-25-ї квартири.
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shapo
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