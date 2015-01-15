Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав:Маю упереджену думку, що інвестиції в термітники, що у Львові, що в Києві, вже відійшли в минуле. Насправді по оренді пропозиція перевищує попит, може це ще не дуже помітно, але коли стане помітно, то вже буде пізно.
Тому, якщо комусь дуже кортить і гроші дозволяють, то тільки щось унікальне, поруч з бізнес-центром, чи просто з центром, для туристів.
Шкода, але час заробляти на котловані проходить, орендна дохідність буде зменшуватись, і не забувайте про податки
Київське і львівське панство ще не зрозуміло того. Воно все купляє котловани термітників і планує перепродавати їх одне іншому, по мірі заьудови.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
awant написав:Долярчик, по-перше, усе потрібно рахувати в долярах ) У 2007 році були долярові кредити під 11-12% і 13-14% в грн. Після доступності кредитів для пересічних, вартість нерухомості 3 2007 року до літа 2008 зросла на 100%. І влітку 2009 року впала прибл. на 60-70%. І за 10 років відновилася до прибл. 50% від найвищої ціни 2008 року. Вартість оренди відповідно. На мою думку, якщо почнеться кредитування (під 10-14%), потрібно терміново брати якнайбільше і вкладати. А потім через рік-півтора, коли ціна зросте на 30-40% через збільшення попиту за рахунок доступності, вийти з прибутками, повернувши кредити. Займаюсь тільки комерційною нерухомістю, і мені трішки повезло прийняти участь у подіях 2005-2008 років ) Шкода, що не продав тоді усе, щоб відкупити у 2009 році )) Але зараз цей шанс не відпущу )
А з яким роком зараз у Вас порівняння? З 2007? Чи 2009? Бо ситуація не зовсм така сама як в 2013-2014. Особисто вважаю що в гривні можна брати до 13%,тому що клоуни доведуть до дефолту знов країну.
Йопані клоуни не тільки доведуть країну до дефолту, а знищать її, як державу. З усіма наслідками.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
... дякую, а м2 першої квартири будуть досумовувати до другої, щоб вийшов податок на "зайві метри"?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
... дякую, а м2 першої квартири будуть досумовувати до другої, щоб вийшов податок на "зайві метри"?
Так, будуть. Тому краще брати на дружину. А ще краще на мати.
Подякував! ... а на дитину взяти не вийде, так як має мати 18р?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:Подякував! ... а на дитину взяти не вийде, так як має мати 18р?
На 16 можно было (условие было - нужен паспорт). Возможно сейчас и с 14 получится с ид-картой - надо у юристов консультироваться. Можно было и на младше, но там через опекунский совет и рекомендовали не связываться. з.ы.
... дякую, а м2 першої квартири будуть досумовувати до другої, щоб вийшов податок на "зайві метри"?
Если квартира сдается с целью получения дохода, то на нее не распространяется льгота и за нее надо будет платить налог за всю (вроде так). Это если вы собираетесь декларировать доход и платить налоги с аренды.