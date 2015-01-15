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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 482483484485
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 02:15

  Долярчик написав:
  change_pm написав:Чи варто інвестувати, маючи таку ситуацію, кожен вирішує сам.

... так, як я не планую мігрувати.... - то вирішую інвестувати тут... :shock:
... не знаю - вийде мені цього року вкластись в бетон, чи ні....але вже після Великодня планую побігати по ВП...

... до речі, там якийсь податок є, якщо не пройшло 3, чи 5р. після купівлі квартири, а купується наступна квартира?


Ти ж в Анталію збирався? Чи в іпотеку))
Податок на більш 60метрів тобі не грозить :D :D
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 08:48

  change_pm написав:Маю упереджену думку, що інвестиції в термітники, що у Львові, що в Києві, вже відійшли в минуле. Насправді по оренді пропозиція перевищує попит, може це ще не дуже помітно, але коли стане помітно, то вже буде пізно.

Тому, якщо комусь дуже кортить і гроші дозволяють, то тільки щось унікальне, поруч з бізнес-центром, чи просто з центром, для туристів.

Шкода, але час заробляти на котловані проходить, орендна дохідність буде зменшуватись, і не забувайте про податки :)

Київське і львівське панство ще не зрозуміло того. Воно все купляє котловани термітників і планує перепродавати їх одне іншому, по мірі заьудови.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 08:54

  Ethereum написав:
  awant написав:Долярчик, по-перше, усе потрібно рахувати в долярах )
У 2007 році були долярові кредити під 11-12% і 13-14% в грн. Після доступності кредитів для пересічних, вартість нерухомості 3 2007 року до літа 2008 зросла на 100%. І влітку 2009 року впала прибл. на 60-70%. І за 10 років відновилася до прибл. 50% від найвищої ціни 2008 року. Вартість оренди відповідно.
На мою думку, якщо почнеться кредитування (під 10-14%), потрібно терміново брати якнайбільше і вкладати. А потім через рік-півтора, коли ціна зросте на 30-40% через збільшення попиту за рахунок доступності, вийти з прибутками, повернувши кредити.
Займаюсь тільки комерційною нерухомістю, і мені трішки повезло прийняти участь у подіях 2005-2008 років ) Шкода, що не продав тоді усе, щоб відкупити у 2009 році )) Але зараз цей шанс не відпущу )


А з яким роком зараз у Вас порівняння? З 2007? Чи 2009?
Бо ситуація не зовсм така сама як в 2013-2014.
Особисто вважаю що в гривні можна брати до 13%,тому що клоуни доведуть до дефолту знов країну.

Йопані клоуни не тільки доведуть країну до дефолту, а знищать її, як державу. З усіма наслідками.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 09:13

  Долярчик написав:
  change_pm написав:Чи варто інвестувати, маючи таку ситуацію, кожен вирішує сам.

... так, як я не планую мігрувати.... - то вирішую інвестувати тут... :shock:
... не знаю - вийде мені цього року вкластись в бетон, чи ні....але вже після Великодня планую побігати по ВП...

... до речі, там якийсь податок є, якщо не пройшло 3, чи 5р. після купівлі квартири, а купується наступна квартира?


Молодець, підтримай Козловського! :)

Мігрувати то ти не збираєшся, а здавати кому будеш? Неграм? А що, як вони вирішать сюди більше не їхати? Кому ти будеш тоді квартиру в термітнику здавати при такій демографії?

Ніякого податку немає, то на продаж тільки. От в Англії є податок - 3 % на купувлю 2-3-25-ї квартири.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 10:13

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  change_pm написав:Ніякого податку немає

... дякую, а м2 першої квартири будуть досумовувати до другої, щоб вийшов податок на "зайві метри"?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 11:57

  Долярчик написав:
  change_pm написав:Ніякого податку немає

... дякую, а м2 першої квартири будуть досумовувати до другої, щоб вийшов податок на "зайві метри"?


Так, будуть. Тому краще брати на дружину. А ще краще на мати.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 12:45

  change_pm написав:
  Долярчик написав:
  change_pm написав:Ніякого податку немає

... дякую, а м2 першої квартири будуть досумовувати до другої, щоб вийшов податок на "зайві метри"?


Так, будуть. Тому краще брати на дружину. А ще краще на мати.

Подякував!
... а на дитину взяти не вийде, так як має мати 18р?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 13:04

  change_pm написав:Так, будуть. Тому краще брати на дружину. А ще краще на мати.
  Долярчик написав:Подякував!
... а на дитину взяти не вийде, так як має мати 18р?


Можна, якщо любиш страждати... https://dom.ria.com/uk/articles/pokupka ... 76148.html
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 13:48

  Долярчик написав:Подякував!
... а на дитину взяти не вийде, так як має мати 18р?

На 16 можно было (условие было - нужен паспорт). Возможно сейчас и с 14 получится с ид-картой - надо у юристов консультироваться. Можно было и на младше, но там через опекунский совет и рекомендовали не связываться.
з.ы.
Необхідність у рішенні органу опіки та піклування відсутня, якщо дитині виповнилося 16 років, вона знаходиться в шлюбі або є суб'єктом підприємницької діяльності.
Источник: https://dom.ria.com/uk/articles/pokupka-kvartiry-na-rebenka-otvety-na-osnovnye-voprosy-176148.html © DOM.RIA.com™
Востаннє редагувалось ol_zy в Нед 16 лют, 2020 13:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 13:50

  Долярчик написав:
  change_pm написав:Ніякого податку немає

... дякую, а м2 першої квартири будуть досумовувати до другої, щоб вийшов податок на "зайві метри"?

Если квартира сдается с целью получения дохода, то на нее не распространяется льгота и за нее надо будет платить налог за всю (вроде так). Это если вы собираетесь декларировать доход и платить налоги с аренды.
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