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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 лют, 2020 14:49
Долярчик написав:
... ясно..... треба, щоб мою наступну квартиру купляв наче тато, або мама....
- і зразу, в того ж нотаріуса оформляти, як дарчу, чи який кращий варіант?
так дарственная - это же сразу и оформление на нового владельца + возможно, налог с подарка. Это разве что завещание, но его всегда можно переделать потом без вашего ведома. Ну и, если у них субсидия, то могут с ней попрощаться.
А жена совсем не принимается в расчет?
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ol_zy
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Додано: Нед 16 лют, 2020 15:18
ol_zy
... та думаю над жінкою, хоч краще на маму/тата, або дітей...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Вів 14 січ, 2020 19:25
shapo
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