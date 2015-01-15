RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 483484485486
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 14:49

  Долярчик написав:... ясно..... треба, щоб мою наступну квартиру купляв наче тато, або мама.... :D
- і зразу, в того ж нотаріуса оформляти, як дарчу, чи який кращий варіант?

так дарственная - это же сразу и оформление на нового владельца + возможно, налог с подарка. Это разве что завещание, но его всегда можно переделать потом без вашего ведома. Ну и, если у них субсидия, то могут с ней попрощаться.
А жена совсем не принимается в расчет?
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5772
З нами з: 20.01.15
Подякував: 366 раз.
Подякували: 589 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 15:18

ol_zy
... та думаю над жінкою, хоч краще на маму/тата, або дітей... :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7649
З нами з: 19.10.15
Подякував: 499 раз.
Подякували: 515 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 19:50

Долярчик ти задовбав свої срачом. Візьми доки і почитай,чи піди до нотаріуса,він все розкаже.
Питання конкретне про
ЖК Пасічний.
Можу взяти по нормальній ціні скоро закінчують. Ввязуватися чи ні?
Ethereum
 
Повідомлень: 1023
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 483484485486
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: V2 і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 522, 523, 524
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
5234 615413
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 лют, 2020 14:32
Долярчик
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 33, 34, 35
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
342 54723
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лют, 2020 12:49
change_pm
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 20, 21, 22
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
216 75205
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 січ, 2020 19:25
shapo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.