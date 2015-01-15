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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 483484485486
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 14:49

  Долярчик написав:... ясно..... треба, щоб мою наступну квартиру купляв наче тато, або мама.... :D
- і зразу, в того ж нотаріуса оформляти, як дарчу, чи який кращий варіант?

так дарственная - это же сразу и оформление на нового владельца + возможно, налог с подарка. Это разве что завещание, но его всегда можно переделать потом без вашего ведома. Ну и, если у них субсидия, то могут с ней попрощаться.
А жена совсем не принимается в расчет?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 15:18

ol_zy
... та думаю над жінкою, хоч краще на маму/тата, або дітей... :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 19:50

Долярчик ти задовбав свої срачом. Візьми доки і почитай,чи піди до нотаріуса,він все розкаже.
Питання конкретне про
ЖК Пасічний.
Можу взяти по нормальній ціні скоро закінчують. Ввязуватися чи ні?
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 22:34

  Ethereum написав:Долярчик ти задовбав свої срачом. Візьми доки і почитай,чи піди до нотаріуса,він все розкаже.
Питання конкретне про
ЖК Пасічний.
Можу взяти по нормальній ціні скоро закінчують. Ввязуватися чи ні?

Беріть. Нормальний ЖК. Орендував там.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 22:48

  Козак-характерник написав:
  Ethereum написав:Долярчик ти задовбав свої срачом. Візьми доки і почитай,чи піди до нотаріуса,він все розкаже.
Питання конкретне про
ЖК Пасічний.
Можу взяти по нормальній ціні скоро закінчують. Ввязуватися чи ні?

Беріть. Нормальний ЖК. Орендував там.


Краще би бітки прикупив,зараз точно вверх.
Підвернулося по ціні чуть нижче. А як там рівень забудовника оцінюєте?
Середній? Чи типу Галжитлобуд...
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 22:55

  Ethereum написав: А як там рівень забудовника оцінюєте?
Середній? Чи типу Галжитлобуд...

Гарний забудовник. Порівняти з іншими забудовами не можу, не було досвіду. А так пожив в оренді на час ремонту у власній хаті. Чисто, гарна прибудинкова територія, поряд є мінімальна інфраструктура.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 00:28

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Ethereum написав:Долярчик ти задовбав свої срачом

... не тобі мені розказувати, як і де і що я маю писати на СВОЇЙ гілці!!!
- щось не влаштовує? - створи свою!
- а от ти вже реально задовбав всюди де треба і де не треба писати про зеленобобіків і т. п. хрінь!
- між іншим - теперішня влада - це СВІДОМИЙ вибір 73% громадян України, які прийшли на голосування!
- цінуй і поважай вибір більшості! 8)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 01:52

  Долярчик написав:
  Ethereum написав:Долярчик ти задовбав свої срачом

... не тобі мені розказувати, як і де і що я маю писати на СВОЇЙ гілці!!!
- щось не влаштовує? - створи свою!
- а от ти вже реально задовбав всюди де треба і де не треба писати про зеленобобіків і т. п. хрінь!
- між іншим - теперішня влада - це СВІДОМИЙ вибір 73% громадян України, які прийшли на голосування!
- цінуй і поважай вибір більшості! 8)


Це не гілка флуду тупого і не твоя особисто. А про нерухомість.
В МММ вірили 80% і що далі?
Що тут неясного клоунам?
Ethereum
 
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  #<1 ... 483484485486
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