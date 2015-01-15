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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 лют, 2020 14:49
Долярчик написав:
... ясно..... треба, щоб мою наступну квартиру купляв наче тато, або мама....
- і зразу, в того ж нотаріуса оформляти, як дарчу, чи який кращий варіант?
так дарственная - это же сразу и оформление на нового владельца + возможно, налог с подарка. Это разве что завещание, но его всегда можно переделать потом без вашего ведома. Ну и, если у них субсидия, то могут с ней попрощаться.
А жена совсем не принимается в расчет?
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ol_zy
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Додано: Нед 16 лют, 2020 15:18
ol_zy
... та думаю над жінкою, хоч краще на маму/тата, або дітей...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Нед 16 лют, 2020 15:50
Долярчик Хм...А братів, сестер у Вас немає? А то знаєте, батьки не вічні, а потім раптом заповіту не буде, чи ще щось не по плану піде? А на дружину якщо оформите, то квартира куплена у шлюбі, що на неї оформлена, що на Вас - спільне майно.
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len
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Додано: Нед 16 лют, 2020 19:50
Питання конкретне про
ЖК Пасічний.
Можу взяти по нормальній ціні скоро закінчують. Ввязуватися чи ні?
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Ethereum
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Додано: Нед 16 лют, 2020 22:34
Ethereum
Беріть. Нормальний ЖК. Орендував там.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Нед 16 лют, 2020 22:48
Краще би бітки прикупив,зараз точно вверх.
Підвернулося по ціні чуть нижче. А як там рівень забудовника оцінюєте?
Середній? Чи типу Галжитлобуд...
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Ethereum
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Додано: Нед 16 лют, 2020 22:55
Ethereum написав:
А як там рівень забудовника оцінюєте?
Середній? Чи типу Галжитлобуд...
Гарний забудовник. Порівняти з іншими забудовами не можу, не було досвіду. А так пожив в оренді на час ремонту у власній хаті. Чисто, гарна прибудинкова територія, поряд є мінімальна інфраструктура.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Вів 18 лют, 2020 13:33
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