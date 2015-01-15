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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 19 лют, 2020 01:03
Alex 85 написав:
В тому лайні будуть жити долярчики, які однуху будуть ділити на трьоху. І буде рай.
І будуть вічно кричати вср.ємося разом!
Що то за район?
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