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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 484485486487
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 01:03

  Alex 85 написав:В тому лайні будуть жити долярчики, які однуху будуть ділити на трьоху. І буде рай.


І будуть вічно кричати вср.ємося разом!
Що то за район?
Ethereum
 
Повідомлень: 1027
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Подякував: 7 раз.
Подякували: 59 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 07:51

  Ethereum написав:
  Alex 85 написав:В тому лайні будуть жити долярчики, які однуху будуть ділити на трьоху. І буде рай.


І будуть вічно кричати вср.ємося разом!
Що то за район?

На першому фото висотка біля Арсену на Чорновола, решта ХЗ? Ринок оренди домкратом вниз ?!
Bolt
 
Повідомлень: 335
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 08:19

  Bolt написав:
  Ethereum написав:
  Alex 85 написав:В тому лайні будуть жити долярчики, які однуху будуть ділити на трьоху. І буде рай.


І будуть вічно кричати вср.ємося разом!
Що то за район?

На першому фото висотка біля Арсену на Чорновола, решта ХЗ? Ринок оренди домкратом вниз ?!


Малоголосківська-Варшавська
jump
 
Повідомлень: 2646
З нами з: 18.08.09
Подякував: 77 раз.
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