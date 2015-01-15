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Суд дозволив юристам Козловському будувати ресторан у Стрийському парку на місці зруйнованого ними павільйону Йдеться про реконструкцію колишнього виставкового павільйону під ресторан на вул. Уласа Самчука, 16 у Стрийському парку. У квітні 2019 року компанія-забудовник «Львів-Енергія» знищила частину будівлі замість того, щоб її відновити. http://lviv.nashigroshi.org/2020/02/19/ ... umCH3alzQ8