Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав:Подобаються мені розрахунки форумчан, то там +100, то там +200. Про + можна буде казати, коли закриєте оборудку, купив => продав = +10-20 тис, а поки все це віртуальні розмови про віртуальний прибуток на обіцянках передати вам колись ... об"єкт будівництва.
Ловіть ще один ЖК для інвестування
На території колишнього заводу «Полярон» збудують новий ЖК. Висота будинків не має перевищувати 29,00 м. На території колишнього заводу «Полярон», що на вулиці Угорській, 14, збудують новий житловий комплекс. Відповідні містобудівні умови та обмеження для ТзОВ «Львів Інвест Плюс» погодили на засіданні виконавчого комітету вчора, 21 лютого. http://tvoemisto.tv/news/na_terytorii_k ... 06706.html
Ефіріум повинен подякувати. Стільки можливостей закопати грошенята , віртуально на мурашнику грошенят підняти.
change_pm написав:Ефіріум повинен подякувати. Стільки можливостей закопати грошенята , віртуально на мурашнику грошенят підняти.
майбутнім інвесторам коротко про будівництво не Героїв УПА 73 Мій відгук стосується будівництва на Героїв УПА- це жах!! - протермінування здачі на рік і не схоже, що 2020 буде роком заселення - з комунікацій нічого не підключено!! газові труби розводять лінивці- по дві людини на місяць приходить, а підїздів 9!! і в чотирьох - по 15 поверхів!! - щитові для електрики напевно з іншого континенту замовляють, те саме і стосується насосних для води- коли це все буде??? - недоробок дуууже багато - і ніхто не спішить щось доробляти - халатність виконаних робіт - не закрили шахту на даху і в дощ 4 верхніх поверхи плавали!! - в архітектурному плані- не все продумано: котел з однієї сторони квартири, витяжка і газова труба для плитки з іншої сторони- як результат, мабуть вся кухня буде в газовій трубі НА ЧИСЛЕННІ ПРОХАННЯ ЗАБУДОВНИКА ДАТИ ЧІТКІ ДАТИ ЗАВЕРШЕННЯ- МОВЧАННЯ!! Галжитлобуд, може ви будете трохи послідовніші? завершіть одне будівництво а тоді перекидайте майстрів на інше!
change_pm написав:Ефіріум повинен подякувати. Стільки можливостей закопати грошенята , віртуально на мурашнику грошенят підняти.
майбутнім інвесторам коротко про будівництво не Героїв УПА 73 Мій відгук стосується будівництва на Героїв УПА- це жах!! - протермінування здачі на рік і не схоже, що 2020 буде роком заселення - з комунікацій нічого не підключено!! газові труби розводять лінивці- по дві людини на місяць приходить, а підїздів 9!! і в чотирьох - по 15 поверхів!! - щитові для електрики напевно з іншого континенту замовляють, те саме і стосується насосних для води- коли це все буде??? - недоробок дуууже багато - і ніхто не спішить щось доробляти - халатність виконаних робіт - не закрили шахту на даху і в дощ 4 верхніх поверхи плавали!! - в архітектурному плані- не все продумано: котел з однієї сторони квартири, витяжка і газова труба для плитки з іншої сторони- як результат, мабуть вся кухня буде в газовій трубі НА ЧИСЛЕННІ ПРОХАННЯ ЗАБУДОВНИКА ДАТИ ЧІТКІ ДАТИ ЗАВЕРШЕННЯ- МОВЧАННЯ!! Галжитлобуд, може ви будете трохи послідовніші? завершіть одне будівництво а тоді перекидайте майстрів на інше!
Наше люде любить .івно і страждать, бо дешево і виросте на 100 баксів в ціні.
Я там не інвестую. Вже писав про Галжитлобуд. Небезпечно теж Ріел зараз брати. А що показани скан покупки чергової і засунути акурту по самі помідори?)) Що бусурманин тільки язиком теліпати про садік привик. Дніпропетровський барига виїхав в Анталію і думає що схопив бога за бороду)) НІКОЛИ Say never бундюжник )) Акурт то типовий рядянський виродок ,який хоче тільки намахати.