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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 486487488489
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 13:27

  jump написав:
  Ethereum написав:Побачимо чи різні)) Ще така пані була тут всім розказувала як жити,теж не клон акурта?

Ви про Lambada?

тут Ви також помиляєтесь :wink:


Ну можливо і помилка)) Ви з нею(ним ?) сплкувалися? Тут щось довести важко. Працюю з людьми і одразу брехунів бачу. Перший не починав атаку. Можу все що говорив довести фактами,але не люблю фарисеїв як акурт. Стиль гопника в нього та фарцовщика на базарі.
Тим більше не люблю цих понтів з вином по пару євро.
Давайте по нерухомості.
Пасічний найкраще з того що бачив по якості. Ріел зараз з проблемами.
Лендлордом бути не дуже хочу,просто трошки збільшити статки. Тим більше ми напередодні краху зебобіків,всі тікають з ОВЗ та депо.
Ethereum
 
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