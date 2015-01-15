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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 486487488489
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 13:27

  jump написав:
  Ethereum написав:Побачимо чи різні)) Ще така пані була тут всім розказувала як жити,теж не клон акурта?

Ви про Lambada?

тут Ви також помиляєтесь :wink:


Ну можливо і помилка)) Ви з нею(ним ?) сплкувалися? Тут щось довести важко. Працюю з людьми і одразу брехунів бачу. Перший не починав атаку. Можу все що говорив довести фактами,але не люблю фарисеїв як акурт. Стиль гопника в нього та фарцовщика на базарі.
Тим більше не люблю цих понтів з вином по пару євро.
Давайте по нерухомості.
Пасічний найкраще з того що бачив по якості. Ріел зараз з проблемами.
Лендлордом бути не дуже хочу,просто трошки збільшити статки. Тим більше ми напередодні краху зебобіків,всі тікають з ОВЗ та депо.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 18:23

Львів без термітників

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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 20:11

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Нове відео про Львів https://youtu.be/E-N3KcotSpQ

Мій любимий парк показали :)

Долярчик, а твій будинок показали?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 20:23

  change_pm написав:Нове відео про Львів https://youtu.be/E-N3KcotSpQ

Мій любимий парк показали :)

Долярчик, а твій будинок показали?

... наче гарно.... але..... занадто швидко вони "наклІпали" той ролик! :roll:

п. с.
... потрібно у авалонців вчитись, як знімати про Львів :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 20:33

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

... гарну картинку вміють створити :D .... шкода, що і ціну вміють з@л¥пити! :twisted:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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