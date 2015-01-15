Ну можливо і помилка)) Ви з нею(ним ?) сплкувалися? Тут щось довести важко. Працюю з людьми і одразу брехунів бачу. Перший не починав атаку. Можу все що говорив довести фактами,але не люблю фарисеїв як акурт. Стиль гопника в нього та фарцовщика на базарі.
Тим більше не люблю цих понтів з вином по пару євро.
Давайте по нерухомості.
Пасічний найкраще з того що бачив по якості. Ріел зараз з проблемами.
Лендлордом бути не дуже хочу,просто трошки збільшити статки. Тим більше ми напередодні краху зебобіків,всі тікають з ОВЗ та депо.