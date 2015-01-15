Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ethereum написав:Побачимо чи різні)) Ще така пані була тут всім розказувала як жити,теж не клон акурта?
Ви про Lambada?
тут Ви також помиляєтесь
Ну можливо і помилка)) Ви з нею(ним ?) сплкувалися? Тут щось довести важко. Працюю з людьми і одразу брехунів бачу. Перший не починав атаку. Можу все що говорив довести фактами,але не люблю фарисеїв як акурт. Стиль гопника в нього та фарцовщика на базарі. Тим більше не люблю цих понтів з вином по пару євро. Давайте по нерухомості. Пасічний найкраще з того що бачив по якості. Ріел зараз з проблемами. Лендлордом бути не дуже хочу,просто трошки збільшити статки. Тим більше ми напередодні краху зебобіків,всі тікають з ОВЗ та депо.
... наче гарно.... але..... занадто швидко вони "наклІпали" той ролик!
п. с. ... потрібно у авалонців вчитись, як знімати про Львів
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
... гарну картинку вміють створити .... шкода, що і ціну вміють з@л¥пити!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
... так яка різниця - з якого боку Спартака - Долярчикам множитись?!
п. с. ... просто авалонці ВМІЮТЬ створити гарну картинку/обгортку..... а в середині.... можуть бути потріскані стіни в МЗК так, що на деяких верхніх поверхах можна запхати пальці у ці щілини! - доказано Авалон-Лайт - а так, то та - зовні дуже гарний будинок!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
... так яка різниця - з якого боку Спартака - Долярчикам множитись?!
п. с. ... просто авалонці ВМІЮТЬ створити гарну картинку/обгортку..... а в середині.... можуть бути потріскані стіни в МЗК так, що на деяких верхніх поверхах можна запхати пальці у ці щілини! - доказано Авалон-Лайт - а так, то та - зовні дуже гарний будинок!
заради справедливості усі сьогоднішні забудовани створюють гарну обгортку, а реалії плачевні
- з плюсів там справді, то вигляд і.... ліфти! - а решта.... не знаю, чому він називався класу "комфорт"?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!