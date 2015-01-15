jump написав:Долярчик написав:change_pm
... так яка різниця - з якого боку Спартака - Долярчикам множитись?!
п. с.
... просто авалонці ВМІЮТЬ створити гарну картинку/обгортку..... а в середині.... можуть бути потріскані стіни в МЗК так, що на деяких верхніх поверхах можна запхати пальці у ці щілини!
- доказано Авалон-Лайт
- а так, то та - зовні дуже гарний будинок!
заради справедливості усі сьогоднішні забудовани створюють гарну обгортку, а реалії плачевні
Де Ви живете у тому акваріумі?
шалено перегріває у спеку влітку
северная сторона же