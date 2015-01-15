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У Львові через вітер обвалилася стіна недобудови. На території колишнього заводу «Кінескоп» через негоду обвалилася стіна недобудованої багатоповерхівки. Будівництво веде ТзОВ «Канюк-Стиль», яке наприкінці 2018 року отримало містобудівні умови та обмеження. Постраждалих від обвалу стіни немає.