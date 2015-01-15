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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 487488489490
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 15:44

  jump написав:
  Долярчик написав:change_pm

... так яка різниця - з якого боку Спартака - Долярчикам множитись?!

п. с.
... просто авалонці ВМІЮТЬ створити гарну картинку/обгортку..... а в середині...
. можуть бути потріскані стіни в МЗК так, що на деяких верхніх поверхах можна запхати пальці у ці щілини! :shock:
- доказано Авалон-Лайт :mrgreen:
- а так, то та - зовні дуже гарний будинок!
Зображення


заради справедливості усі сьогоднішні забудовани створюють гарну обгортку, а реалії плачевні :shock:


Де Ви живете у тому акваріумі?

шалено перегріває у спеку влітку
:shock:


северная сторона же
anduzenko
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 16:57

Якість від львівських забудованів...

У Львові через вітер обвалилася стіна недобудови.
На території колишнього заводу «Кінескоп» через негоду обвалилася стіна недобудованої багатоповерхівки. Будівництво веде ТзОВ «Канюк-Стиль», яке наприкінці 2018 року отримало містобудівні умови та обмеження. Постраждалих від обвалу стіни немає.

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jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 22:32

Ось Вам приклад кредиту в Польщі,на майл прийшло поставив в калькулятор.
Де вигода,не бачу. Іпотека вигідніша,там дешевше трохи.




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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 09:34

ЖК «Малоголосківські пагорби» розташований у парковій зоні та водночас в 20 хвилинах від центру міста. У комплексі передбачені дитячий садок, магазини, підземний та наземний паркінги. У кожному будинку є індивідуальні або загального користування тераси, звідки відкривається чудовий вигляд на місто. :lol: Комплекс зводять із якісних матеріалів.

Реалії життя Голоско :lol:
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jump
 
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