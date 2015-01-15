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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 487488489490
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 16:57

Якість від львівських забудованів...

У Львові через вітер обвалилася стіна недобудови.
На території колишнього заводу «Кінескоп» через негоду обвалилася стіна недобудованої багатоповерхівки. Будівництво веде ТзОВ «Канюк-Стиль», яке наприкінці 2018 року отримало містобудівні умови та обмеження. Постраждалих від обвалу стіни немає.

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jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 22:32

Ось Вам приклад кредиту в Польщі,на майл прийшло поставив в калькулятор.
Де вигода,не бачу. Іпотека вигідніша,там дешевше трохи.




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Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 09:34

ЖК «Малоголосківські пагорби» розташований у парковій зоні та водночас в 20 хвилинах від центру міста. У комплексі передбачені дитячий садок, магазини, підземний та наземний паркінги. У кожному будинку є індивідуальні або загального користування тераси, звідки відкривається чудовий вигляд на місто. :lol: Комплекс зводять із якісних матеріалів.

Реалії життя Голоско :lol:
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jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:49

jump Ви говорили що акурт немає клонів. І ще він вільно по англійськи? і польськи?!.
Так от вони навіть податок який в Польщі не знають з аренди. Пояснюю їм тупим знавцям мов із словарем. До 8000 zl податку не беруть але треба декларувати. Ставка була 18,тепер 17%. А 32% то вже коли від 85К. І ще дуже важливо: якщо маєте кредит іпотеку ,наприклад 500зл,то віднімаєте і від того податок рахують.
Як так change_pm такого не знає? То він не заідси,а звідтам. Так само як турецький чорт. Це біомаса,яка пудрить мозги Долярчику і іншим.
Зато які експерти у Львові та США.
Показували сайт аферистів в США де можна заробити)).
jump,не все так погано у нас,просто в ті гетто,що будують не можна інвестувати. Зараз оформляю угоду. Все цегла,навіть внутрішні. Через місяць покажу де взяв,але я писав.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:58

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Ethereum написав:не все так погано у нас,просто в ті гетто,що будують не можна інвестувати. Зараз оформляю угоду. Все цегла,навіть внутрішні. Через місяць покажу де взяв,але я писав.


Радий за Вас
хоча відверто, враховуючи кількість зданих і тих, що здаються/будуються, вважаю, що не варто уже вкладатись у бетон
є деяка інформація щодо простою купи зданих і готових квартир, можливо ціна на оренду піде униз...
інфа щодо гарного цегляного будинку цікава
(але думаю, що знаю який саме будинок і де саме Ви купили 8) )
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 16:49

  jump написав:
  Ethereum написав:не все так погано у нас,просто в ті гетто,що будують не можна інвестувати. Зараз оформляю угоду. Все цегла,навіть внутрішні. Через місяць покажу де взяв,але я писав.


Радий за Вас
хоча відверто, враховуючи кількість зданих і тих, що здаються/будуються, вважаю, що не варто уже вкладатись у бетон
є деяка інформація щодо простою купи зданих і готових квартир, можливо ціна на оренду піде униз...
інфа щодо гарного цегляного будинку цікава
(але думаю, що знаю який саме будинок і де саме Ви купили 8) )


Знаю,що зараз ризики-короновірус і так далі. Але запас є хороший,в ближньом будинку ціна 19К і він зданий буде аж на другий рік. Тому буду думати що робити при здачі,скоріше злию. Сенсу кошти тримати на малий % не видно. В Польщі ціни зависокі.
Не так просто зараз.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 16:58

  Ethereum написав:jump Ви говорили що акурт немає клонів. І ще він вільно по англійськи? і польськи?!.
Так от вони навіть податок який в Польщі не знають з аренди. Пояснюю їм тупим знавцям мов із словарем. До 8000 zl податку не беруть але треба декларувати. Ставка була 18,тепер 17%. А 32% то вже коли від 85К. І ще дуже важливо: якщо маєте кредит іпотеку ,наприклад 500зл,то віднімаєте і від того податок рахують.
Як так change_pm такого не знає? То він не заідси,а звідтам. Так само як турецький чорт. Це біомаса,яка пудрить мозги Долярчику і іншим.
Зато які експерти у Львові та США.
Показували сайт аферистів в США де можна заробити)).

Він має з десяток клонів.
Треба уважно читати, звертати на стиль і мету писанини.
Як правило, все зводиться до того, що слід негайно купляти курортну турецьку нерухомість в Анталії. Там квартири найкомфортніші, дерева найвищі, і йогурт найдешевший.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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