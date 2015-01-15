Додано: Вів 25 лют, 2020 14:49

jump Ви говорили що акурт немає клонів. І ще він вільно по англійськи? і польськи?!.

Так от вони навіть податок який в Польщі не знають з аренди. Пояснюю їм тупим знавцям мов із словарем. До 8000 zl податку не беруть але треба декларувати. Ставка була 18,тепер 17%. А 32% то вже коли від 85К. І ще дуже важливо: якщо маєте кредит іпотеку ,наприклад 500зл,то віднімаєте і від того податок рахують.

Як так change_pm такого не знає? То він не заідси,а звідтам. Так само як турецький чорт. Це біомаса,яка пудрить мозги Долярчику і іншим.

Зато які експерти у Львові та США.

Показували сайт аферистів в США де можна заробити)).

jump,не все так погано у нас,просто в ті гетто,що будують не можна інвестувати. Зараз оформляю угоду. Все цегла,навіть внутрішні. Через місяць покажу де взяв,але я писав.