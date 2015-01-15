Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
У Львові через вітер обвалилася стіна недобудови. На території колишнього заводу «Кінескоп» через негоду обвалилася стіна недобудованої багатоповерхівки. Будівництво веде ТзОВ «Канюк-Стиль», яке наприкінці 2018 року отримало містобудівні умови та обмеження. Постраждалих від обвалу стіни немає.
ЖК «Малоголосківські пагорби» розташований у парковій зоні та водночас в 20 хвилинах від центру міста. У комплексі передбачені дитячий садок, магазини, підземний та наземний паркінги. У кожному будинку є індивідуальні або загального користування тераси, звідки відкривається чудовий вигляд на місто. Комплекс зводять із якісних матеріалів.
jump Ви говорили що акурт немає клонів. І ще він вільно по англійськи? і польськи?!. Так от вони навіть податок який в Польщі не знають з аренди. Пояснюю їм тупим знавцям мов із словарем. До 8000 zl податку не беруть але треба декларувати. Ставка була 18,тепер 17%. А 32% то вже коли від 85К. І ще дуже важливо: якщо маєте кредит іпотеку ,наприклад 500зл,то віднімаєте і від того податок рахують. Як так change_pm такого не знає? То він не заідси,а звідтам. Так само як турецький чорт. Це біомаса,яка пудрить мозги Долярчику і іншим. Зато які експерти у Львові та США. Показували сайт аферистів в США де можна заробити)). jump,не все так погано у нас,просто в ті гетто,що будують не можна інвестувати. Зараз оформляю угоду. Все цегла,навіть внутрішні. Через місяць покажу де взяв,але я писав.
Ethereum написав:не все так погано у нас,просто в ті гетто,що будують не можна інвестувати. Зараз оформляю угоду. Все цегла,навіть внутрішні. Через місяць покажу де взяв,але я писав.
Радий за Вас хоча відверто, враховуючи кількість зданих і тих, що здаються/будуються, вважаю, що не варто уже вкладатись у бетон є деяка інформація щодо простою купи зданих і готових квартир, можливо ціна на оренду піде униз... інфа щодо гарного цегляного будинку цікава (але думаю, що знаю який саме будинок і де саме Ви купили )
Ethereum написав:не все так погано у нас,просто в ті гетто,що будують не можна інвестувати. Зараз оформляю угоду. Все цегла,навіть внутрішні. Через місяць покажу де взяв,але я писав.
Радий за Вас хоча відверто, враховуючи кількість зданих і тих, що здаються/будуються, вважаю, що не варто уже вкладатись у бетон є деяка інформація щодо простою купи зданих і готових квартир, можливо ціна на оренду піде униз... інфа щодо гарного цегляного будинку цікава (але думаю, що знаю який саме будинок і де саме Ви купили )
Знаю,що зараз ризики-короновірус і так далі. Але запас є хороший,в ближньом будинку ціна 19К і він зданий буде аж на другий рік. Тому буду думати що робити при здачі,скоріше злию. Сенсу кошти тримати на малий % не видно. В Польщі ціни зависокі. Не так просто зараз.
Ethereum написав:jump Ви говорили що акурт немає клонів. І ще він вільно по англійськи? і польськи?!. Так от вони навіть податок який в Польщі не знають з аренди. Пояснюю їм тупим знавцям мов із словарем. До 8000 zl податку не беруть але треба декларувати. Ставка була 18,тепер 17%. А 32% то вже коли від 85К. І ще дуже важливо: якщо маєте кредит іпотеку ,наприклад 500зл,то віднімаєте і від того податок рахують. Як так change_pm такого не знає? То він не заідси,а звідтам. Так само як турецький чорт. Це біомаса,яка пудрить мозги Долярчику і іншим. Зато які експерти у Львові та США. Показували сайт аферистів в США де можна заробити)).
Він має з десяток клонів. Треба уважно читати, звертати на стиль і мету писанини. Як правило, все зводиться до того, що слід негайно купляти курортну турецьку нерухомість в Анталії. Там квартири найкомфортніші, дерева найвищі, і йогурт найдешевший.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Ethereum написав:jump Ви говорили що акурт немає клонів. І ще він вільно по англійськи? і польськи?!. Так от вони навіть податок який в Польщі не знають з аренди. Пояснюю їм тупим знавцям мов із словарем. До 8000 zl податку не беруть але треба декларувати. Ставка була 18,тепер 17%. А 32% то вже коли від 85К. І ще дуже важливо: якщо маєте кредит іпотеку ,наприклад 500зл,то віднімаєте і від того податок рахують. Як так change_pm такого не знає? То він не заідси,а звідтам. Так само як турецький чорт. Це біомаса,яка пудрить мозги Долярчику і іншим. Зато які експерти у Львові та США. Показували сайт аферистів в США де можна заробити)).
Він має з десяток клонів. Треба уважно читати, звертати на стиль і мету писанини. Як правило, все зводиться до того, що слід негайно купляти курортну турецьку нерухомість в Анталії. Там квартири найкомфортніші, дерева найвищі, і йогурт найдешевший.
Та це ясно ,що він шахрай. Тому і не влазить в дискусії,бо розумні здогадаються. Переписувати статті з гоогла кожен вміє,як акурт.Найбільше мені сподобалася дискусія дилетантів про податок у Польщі і по Англії)) Може він чи його клон скаже що картопля краща в Англії? Чи у них в Анталії,в якій буде +50 скоро З такими аферистами і московітами треба боротися. Ми патріоти і свою нерухомість розвиваємо.
Ethereum написав:jump Ви говорили що акурт немає клонів. І ще він вільно по англійськи? і польськи?!. Так от вони навіть податок який в Польщі не знають з аренди. Пояснюю їм тупим знавцям мов із словарем. До 8000 zl податку не беруть але треба декларувати. Ставка була 18,тепер 17%. А 32% то вже коли від 85К. І ще дуже важливо: якщо маєте кредит іпотеку ,наприклад 500зл,то віднімаєте і від того податок рахують. Як так change_pm такого не знає? То він не заідси,а звідтам. Так само як турецький чорт. Це біомаса,яка пудрить мозги Долярчику і іншим. Зато які експерти у Львові та США. Показували сайт аферистів в США де можна заробити)).
Він має з десяток клонів. Треба уважно читати, звертати на стиль і мету писанини. Як правило, все зводиться до того, що слід негайно купляти курортну турецьку нерухомість в Анталії. Там квартири найкомфортніші, дерева найвищі, і йогурт найдешевший.
Та це ясно ,що він шахрай. Тому і не влазить в дискусії,бо розумні здогадаються. Переписувати статті з гоогла кожен вміє,як акурт.Найбільше мені сподобалася дискусія дилетантів про податок у Польщі і по Англії)) Може він чи його клон скаже що картопля краща в Англії? Чи у них в Анталії,в якій буде +50 скоро З такими аферистами і московітами треба боротися. Ми патріоти і свою нерухомість розвиваємо.
Акурту цікаво продати нерухомість в окупованому Криму чи в Турееччині.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Ethereum написав:jump Ви говорили що акурт немає клонів. І ще він вільно по англійськи? і польськи?!. Так от вони навіть податок який в Польщі не знають з аренди. Пояснюю їм тупим знавцям мов із словарем. До 8000 zl податку не беруть але треба декларувати. Ставка була 18,тепер 17%. А 32% то вже коли від 85К. І ще дуже важливо: якщо маєте кредит іпотеку ,наприклад 500зл,то віднімаєте і від того податок рахують. Як так change_pm такого не знає? То він не заідси,а звідтам. Так само як турецький чорт. Це біомаса,яка пудрить мозги Долярчику і іншим. Зато які експерти у Львові та США. Показували сайт аферистів в США де можна заробити)).
Він має з десяток клонів. Треба уважно читати, звертати на стиль і мету писанини. Як правило, все зводиться до того, що слід негайно купляти курортну турецьку нерухомість в Анталії. Там квартири найкомфортніші, дерева найвищі, і йогурт найдешевший.
Та це ясно ,що він шахрай. Тому і не влазить в дискусії,бо розумні здогадаються. Переписувати статті з гоогла кожен вміє,як акурт.Найбільше мені сподобалася дискусія дилетантів про податок у Польщі і по Англії)) Може він чи його клон скаже що картопля краща в Англії? Чи у них в Анталії,в якій буде +50 скоро З такими аферистами і московітами треба боротися. Ми патріоти і свою нерухомість розвиваємо.[/quote] Акурту цікаво продати нерухомість в окупованому Криму чи в Турееччині.[/quote]
Вже і київська гілка признали клонів акурта : change_pm та інші. Так діють тільки пройдисвіти,які хочуть втулити щось( квартирку туркську) нашому жителю.