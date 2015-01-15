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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 лют, 2020 06:43
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Сер 26 лют, 2020 07:06
Вважаю, що цей прогноз треба фіксанути для історії.
Тут два (три?) варіанти:
1. гривня ---> бетон / альтернатива бакс по 24.50
2. долар ---> гривня ---> бетон / бакс помінян по 24.40
3. щось на щось ---> бетон / варінт х.з.
Зрозуміло, що ті три варіанти, то моє припущення, може сам форумчанин напише більше.
Ціна за метр менше ніж 19к, 19 000 = 778 баксів.
Бажаю форумчанину заробити, тримайте форум в курсі.
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