RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 488489490491
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 06:43

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Імхо, найкращий район Львова для інвестування під оренду. Але в большості будинків однушок вже немає, мабудь.

Зображення
change_pm
 
Повідомлень: 945
З нами з: 03.02.16
Подякував: 14 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 07:06

  Ethereum написав:Знаю,що зараз ризики-короновірус і так далі. Але запас є хороший,в ближньом будинку ціна 19К і він зданий буде аж на другий рік.
Тому буду думати що робити при здачі,скоріше злию. Сенсу кошти тримати на малий % не видно. В Польщі ціни зависокі. Не так просто зараз.


Вважаю, що цей прогноз треба фіксанути для історії.

Тут два (три?) варіанти:
1. гривня ---> бетон / альтернатива бакс по 24.50
2. долар ---> гривня ---> бетон / бакс помінян по 24.40
3. щось на щось ---> бетон / варінт х.з.

Зрозуміло, що ті три варіанти, то моє припущення, може сам форумчанин напише більше.
Ціна за метр менше ніж 19к, 19 000 = 778 баксів.

Бажаю форумчанину заробити, тримайте форум в курсі.
change_pm
 
Повідомлень: 945
З нами з: 03.02.16
Подякував: 14 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 488489490491
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 530, 531, 532
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
5316 625466
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лют, 2020 23:50
airmax78
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 35, 36, 37
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
363 57971
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лют, 2020 14:05
change_pm
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 20, 21, 22
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
216 75579
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 січ, 2020 19:25
shapo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (17589)
26.02.2020 06:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.