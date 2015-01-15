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Ethereum написав:Знаю,що зараз ризики-короновірус і так далі. Але запас є хороший,в ближньом будинку ціна 19К і він зданий буде аж на другий рік. Тому буду думати що робити при здачі,скоріше злию. Сенсу кошти тримати на малий % не видно. В Польщі ціни зависокі. Не так просто зараз.
Вважаю, що цей прогноз треба фіксанути для історії.
Тут два (три?) варіанти: 1. гривня ---> бетон / альтернатива бакс по 24.50 2. долар ---> гривня ---> бетон / бакс помінян по 24.40 3. щось на щось ---> бетон / варінт х.з.
Зрозуміло, що ті три варіанти, то моє припущення, може сам форумчанин напише більше. Ціна за метр менше ніж 19к, 19 000 = 778 баксів.
Бажаю форумчанину заробити, тримайте форум в курсі.
Ethereum написав:Знаю,що зараз ризики-короновірус і так далі. Але запас є хороший,в ближньом будинку ціна 19К і він зданий буде аж на другий рік. Тому буду думати що робити при здачі,скоріше злию. Сенсу кошти тримати на малий % не видно. В Польщі ціни зависокі. Не так просто зараз.
Вважаю, що цей прогноз треба фіксанути для історії.
Тут два (три?) варіанти: 1. гривня ---> бетон / альтернатива бакс по 24.50 2. долар ---> гривня ---> бетон / бакс помінян по 24.40 3. щось на щось ---> бетон / варінт х.з.
Зрозуміло, що ті три варіанти, то моє припущення, може сам форумчанин напише більше. Ціна за метр менше ніж 19к, 19 000 = 778 баксів.
Бажаю форумчанину заробити, тримайте форум в курсі.
За січень українці занесли до банків 13 мільярдів гривень
Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок лютого 2020 року:
- вклади у національній валюті – 280,9 млрд грн (+1,4 млрд грн за місяць);