Додано: Сер 26 лют, 2020 17:53

народжуваність в Україні у 2019 році впала до найнижчого рівня в історії — 7,4 новонародженого на 1000 осіб населення. При цьому смертність майже вдвічі більша - біля 13,8 на тисячу осіб. Сьогодні громадян України віком до одного року в країні менше, ніж мешканців будь-якого іншого віку до 72 років включно — таке спостерігається вперше, принаймні, в новітній історії.

или Демографическая катастрофа в 5 графикахЗгідно з офіційними даними Держстату,Щоб зрозуміти глибину демографічної кризи в Україні, зробимо уявний експеримент. Уявімо вигадане українське місто, в якому всі мешканці жили б рівно, як в середньому в Україні, -72 роки. І в якому б була рівна кількість людей кожного віку. У такому місті кожного року помирало б 14 людей на кожну тисячу населення, але натомість народжувалося б 14 немовлят. А тепер уявіть, що раптом якогось року жінки в цьому місті перестали б народжувати. Взагалі. Тоді б населення нашого міста лише за рік скоротилося б на 1,4%. Погодьтеся, це ж справжня демографічна катастрофа! А тепер увага: в третині районів України населення скорочується ще швидше, ніж в нашому уявному місті з нульовою народжуваністю. Як таке взагалі можливо?