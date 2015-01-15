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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 488489490491
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 07:06

  Ethereum написав:Знаю,що зараз ризики-короновірус і так далі. Але запас є хороший,в ближньом будинку ціна 19К і він зданий буде аж на другий рік.
Тому буду думати що робити при здачі,скоріше злию. Сенсу кошти тримати на малий % не видно. В Польщі ціни зависокі. Не так просто зараз.


Вважаю, що цей прогноз треба фіксанути для історії.

Тут два (три?) варіанти:
1. гривня ---> бетон / альтернатива бакс по 24.50
2. долар ---> гривня ---> бетон / бакс помінян по 24.40
3. щось на щось ---> бетон / варінт х.з.

Зрозуміло, що ті три варіанти, то моє припущення, може сам форумчанин напише більше.
Ціна за метр менше ніж 19к, 19 000 = 778 баксів.

Бажаю форумчанину заробити, тримайте форум в курсі.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 08:29

  change_pm написав:
  Ethereum написав:Знаю,що зараз ризики-короновірус і так далі. Але запас є хороший,в ближньом будинку ціна 19К і він зданий буде аж на другий рік.
Тому буду думати що робити при здачі,скоріше злию. Сенсу кошти тримати на малий % не видно. В Польщі ціни зависокі. Не так просто зараз.


Вважаю, що цей прогноз треба фіксанути для історії.

Тут два (три?) варіанти:
1. гривня ---> бетон / альтернатива бакс по 24.50
2. долар ---> гривня ---> бетон / бакс помінян по 24.40
3. щось на щось ---> бетон / варінт х.з.

Зрозуміло, що ті три варіанти, то моє припущення, може сам форумчанин напише більше.
Ціна за метр менше ніж 19к, 19 000 = 778 баксів.

Бажаю форумчанину заробити, тримайте форум в курсі.


За січень українці занесли до банків 13 мільярдів гривень

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок лютого 2020 року:

- вклади у національній валюті – 280,9 млрд грн (+1,4 млрд грн за місяць);

- вклади в іноземній валюті – 206,4 млрд грн (+11,5 млрд грн за місяць).
https://www.epravda.com.ua/news/2020/02/25/657481/
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 15:38

Ну якщо вже гривня-$,то краще гривня - євро. А ще граще в фунт.
І в цей район позначений коло УКУ я вже заінвестував. Поки що тягну резину,думаю курс просяде.
Короновірус наступає на курс. При падінні ціни впадуть однозначно. Хоча неясно куди вони впадуть,так як собівартість роботи зараз висока.
Однозначно район УКУ найкращий для інвестицій зараз.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 16:24

  Ethereum написав:Ну якщо вже гривня-$,то краще гривня - євро. А ще граще в фунт.
І в цей район позначений коло УКУ я вже заінвестував. Поки що тягну резину,думаю курс просяде.
Короновірус наступає на курс. При падінні ціни впадуть однозначно. Хоча неясно куди вони впадуть,так як собівартість роботи зараз висока.
Однозначно район УКУ найкращий для інвестицій зараз.

Угорська.Колишній Полярон.Взагалі супер :D
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:53

Рождаемость в Украине установила антирекорд

или Демографическая катастрофа в 5 графиках

Згідно з офіційними даними Держстату, народжуваність в Україні у 2019 році впала до найнижчого рівня в історії — 7,4 новонародженого на 1000 осіб населення. При цьому смертність майже вдвічі більша - біля 13,8 на тисячу осіб. Сьогодні громадян України віком до одного року в країні менше, ніж мешканців будь-якого іншого віку до 72 років включно — таке спостерігається вперше, принаймні, в новітній історії.

Щоб зрозуміти глибину демографічної кризи в Україні, зробимо уявний експеримент. Уявімо вигадане українське місто, в якому всі мешканці жили б рівно, як в середньому в Україні, -72 роки. І в якому б була рівна кількість людей кожного віку. У такому місті кожного року помирало б 14 людей на кожну тисячу населення, але натомість народжувалося б 14 немовлят. А тепер уявіть, що раптом якогось року жінки в цьому місті перестали б народжувати. Взагалі. Тоді б населення нашого міста лише за рік скоротилося б на 1,4%. Погодьтеся, це ж справжня демографічна катастрофа! А тепер увага: в третині районів України населення скорочується ще швидше, ніж в нашому уявному місті з нульовою народжуваністю. Як таке взагалі можливо?
https://biz.liga.net/all/all/article/ro ... 5-grafikah
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 18:53

  Bolt написав:
  Ethereum написав:Ну якщо вже гривня-$,то краще гривня - євро. А ще граще в фунт.
І в цей район позначений коло УКУ я вже заінвестував. Поки що тягну резину,думаю курс просяде.
Короновірус наступає на курс. При падінні ціни впадуть однозначно. Хоча неясно куди вони впадуть,так як собівартість роботи зараз висока.
Однозначно район УКУ найкращий для інвестицій зараз.

Угорська.Колишній Полярон.Взагалі супер :D


Ну там Мальви проблемний. Інші економ. Квітка лохотрон. Не так просто вибрати якість+ ціна.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 19:09

Бульбашка на ринку польської нерухомості:
https://wyborcza.biz/biznes/7,147758,25 ... 1-L.2.duzy
Bolt
 
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  #<1 ... 488489490491
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