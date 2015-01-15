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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 489490491492
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 08:18

change_pm
Приклад перепланування можно тут глянути, вже з ремонтом
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 07:49

  jump написав:Ми так звикаємо до деяких речей, що мало замислюємося про них. Тільки якщо прибрати це звичне, можемо помітити, що щось не так. Сонячне світло і натуральне освітлення для нас як раз одна з таких звичних речей.

Думаючи про купівлю житла, більшість людей бажає, щоб це було просторе і світле приміщення. Уявляють, як будуть прокидатися в новій квартирі від променів сонця і радіти новому дню. Однак в реальній дійсності, через порушення норм розрахунку інсоляції, сонячне світло може затримуватися там зовсім ненадовго. В даному питанні встановлені норми вже подбали про здоровий діапазон сонячного світла для місць, де передбачається, будуть проживати люди. Тому при покупці нерухомості важливо розуміти значення цього чинника і з'ясувати, чи дотримані необхідні правила при проектуванні і будівництві цікавлячого вас об'єкта.

Що таке інсоляція і на що вона впливає

У будівництві під інсоляцією мається на увазі ступінь освітленості сонячним світлом будинків, їх внутрішніх приміщень, а також прибудинкових територій.

Кількість і якість природного освітлення, яке буде потрапляти в приміщення і на прилеглу площу будівлі, залежить від розрахунку інсоляції на етапі проектування житла, який здійснюють архітектори та інженери-проектувальники за спеціальними графіками.

На жаль, при покупці квартири питань, які треба прояснити, так багато, що про інсоляцію можливо і не згадається. Однак важливо розуміти, що, перш за все, від кількості природного освітлення в квартирі залежить здоров'я і самопочуття людей, які будуть там жити. Так як сонячне світло перешкоджає поширенню цвілі, вбиває мікроби і робить повітря в приміщенні чистішим.
https://www.obozrevatel.com/ukr/nerukho ... zhlivo.htm

Зображення

Яка сонячна інсоляція, Ви про що???
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 07:04

Пасічна стає новим Підголоском

На Пасічній збудують сучасний комплекс, який стане окрасою району :)

https://zaxid.net/lvivska_meriya_dozvol ... y_n1498834
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