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jump написав:Ми так звикаємо до деяких речей, що мало замислюємося про них. Тільки якщо прибрати це звичне, можемо помітити, що щось не так. Сонячне світло і натуральне освітлення для нас як раз одна з таких звичних речей.
Думаючи про купівлю житла, більшість людей бажає, щоб це було просторе і світле приміщення. Уявляють, як будуть прокидатися в новій квартирі від променів сонця і радіти новому дню. Однак в реальній дійсності, через порушення норм розрахунку інсоляції, сонячне світло може затримуватися там зовсім ненадовго. В даному питанні встановлені норми вже подбали про здоровий діапазон сонячного світла для місць, де передбачається, будуть проживати люди. Тому при покупці нерухомості важливо розуміти значення цього чинника і з'ясувати, чи дотримані необхідні правила при проектуванні і будівництві цікавлячого вас об'єкта.
Що таке інсоляція і на що вона впливає
У будівництві під інсоляцією мається на увазі ступінь освітленості сонячним світлом будинків, їх внутрішніх приміщень, а також прибудинкових територій.
Кількість і якість природного освітлення, яке буде потрапляти в приміщення і на прилеглу площу будівлі, залежить від розрахунку інсоляції на етапі проектування житла, який здійснюють архітектори та інженери-проектувальники за спеціальними графіками.
На жаль, при покупці квартири питань, які треба прояснити, так багато, що про інсоляцію можливо і не згадається. Однак важливо розуміти, що, перш за все, від кількості природного освітлення в квартирі залежить здоров'я і самопочуття людей, які будуть там жити. Так як сонячне світло перешкоджає поширенню цвілі, вбиває мікроби і робить повітря в приміщенні чистішим. https://www.obozrevatel.com/ukr/nerukho ... zhlivo.htm
Яка сонячна інсоляція, Ви про що??? Нароту аби дешевше!
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