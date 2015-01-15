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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 490491492493>
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 08:18

change_pm
Приклад перепланування можно тут глянути, вже з ремонтом
https://www.houzz.ru/hznb/foto/odnokomn ... p~32179596
[b]http://lx4.me/c/BruGAiHB[/b]
100 кредитКОКО + 100 за первую оплату от 100. 2й переход по ссылке 50 дебетКОКО.Кешбек март кредит/собств 20/10% цветы; 7/4% обувь одежда; 5/3% техника. Лимит кешбека 1000+300. На остаток своих 15%\12%
Spring
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 07:49

  jump написав:Ми так звикаємо до деяких речей, що мало замислюємося про них. Тільки якщо прибрати це звичне, можемо помітити, що щось не так. Сонячне світло і натуральне освітлення для нас як раз одна з таких звичних речей.

Думаючи про купівлю житла, більшість людей бажає, щоб це було просторе і світле приміщення. Уявляють, як будуть прокидатися в новій квартирі від променів сонця і радіти новому дню. Однак в реальній дійсності, через порушення норм розрахунку інсоляції, сонячне світло може затримуватися там зовсім ненадовго. В даному питанні встановлені норми вже подбали про здоровий діапазон сонячного світла для місць, де передбачається, будуть проживати люди. Тому при покупці нерухомості важливо розуміти значення цього чинника і з'ясувати, чи дотримані необхідні правила при проектуванні і будівництві цікавлячого вас об'єкта.

Що таке інсоляція і на що вона впливає

У будівництві під інсоляцією мається на увазі ступінь освітленості сонячним світлом будинків, їх внутрішніх приміщень, а також прибудинкових територій.

Кількість і якість природного освітлення, яке буде потрапляти в приміщення і на прилеглу площу будівлі, залежить від розрахунку інсоляції на етапі проектування житла, який здійснюють архітектори та інженери-проектувальники за спеціальними графіками.

На жаль, при покупці квартири питань, які треба прояснити, так багато, що про інсоляцію можливо і не згадається. Однак важливо розуміти, що, перш за все, від кількості природного освітлення в квартирі залежить здоров'я і самопочуття людей, які будуть там жити. Так як сонячне світло перешкоджає поширенню цвілі, вбиває мікроби і робить повітря в приміщенні чистішим.
https://www.obozrevatel.com/ukr/nerukho ... zhlivo.htm

Зображення

Яка сонячна інсоляція, Ви про що???
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 07:04

Пасічна стає новим Підголоском

На Пасічній збудують сучасний комплекс, який стане окрасою району :)

https://zaxid.net/lvivska_meriya_dozvol ... y_n1498834
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 11:14

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Чи встигне шановний Долярчик вивести кошти, час Х схоже прийшов https://m.antikor.com.ua/articles/36341 ... yh_grahdan
[b]http://lx4.me/c/BruGAiHB[/b]
100 кредитКОКО + 100 за первую оплату от 100. 2й переход по ссылке 50 дебетКОКО.Кешбек март кредит/собств 20/10% цветы; 7/4% обувь одежда; 5/3% техника. Лимит кешбека 1000+300. На остаток своих 15%\12%
Spring
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 18:08

  Spring написав:Чи встигне шановний Долярчик вивести кошти, час Х схоже прийшов https://m.antikor.com.ua/articles/36341 ... yh_grahdan


Та вроді вже капут. Знаю одного який завів 30К ,дістав 50. Потім вирішив по 50К завести з жінкою. Кінець всім відомий в лайфі :D :D
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 16:13

Spring, 3 квітня року 2020 Долярек занулюється. :)
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 19:13

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Ethereum написав:3. Галжитлобуд відстій,УПА це катастрофа.

а що думаєте про Семицвіт? як на мене, сильно також там все забудували, $900 за м2 то перебір для такого мурашника...
Вашу біль стосовно Малоголосківської я теж розумію, там нема інфраструктури яка б могла стягти той потік майбутніх мешканців.
Можливо могли б ще щось порекомендувати з при-центрального (3км)?
Diego
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 19:32

  Diego написав:
  Ethereum написав:3. Галжитлобуд відстій,УПА це катастрофа.

а що думаєте про Семицвіт? як на мене, сильно також там все забудували, $900 за м2 то перебір для такого мурашника...
Вашу біль стосовно Малоголосківської я теж розумію, там нема інфраструктури яка б могла стягти той потік майбутніх мешканців.
Можливо могли б ще щось порекомендувати з при-центрального (3км)?


Чесно не знаю 3км. Це Шевченка хіба,але там по 1000 за метр,хіба Ріел,але там одно немає. Я би ліз зараз тільки в елітку чи бізнес ,щоб потім не влетіти.
В принципі зараз непоганий час для інвестиції. Напишіть що шукаєте,тут є розумні думки.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 20:20

  Diego написав:
  Ethereum написав:3. Галжитлобуд відстій,УПА це катастрофа.

а що думаєте про Семицвіт? як на мене, сильно також там все забудували, $900 за м2 то перебір для такого мурашника...
Вашу біль стосовно Малоголосківської я теж розумію, там нема інфраструктури яка б могла стягти той потік майбутніх мешканців.
Можливо могли б ще щось порекомендувати з при-центрального (3км)?

Друзі мають кілька квартир там. Кажуть що на фото гарне, а в реалі якість низька, стіни тонкі, при ремонті бачили через дірку квартиру сусідів. шумка між сусідами відсутня, все чути
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jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 01:50

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Ethereum написав:Я би ліз зараз тільки в елітку чи бізнес ,щоб потім не влетіти.

я ще ментально не можу прийняти для себе ціну в 1600-2200 за м2 в клубних 4-6п будинках з поставкою в 2021 в кращому разі. Для себе вирішив що має бути 2к до 65-70-75м2 в якомусь зеленому місці подалі від транспортних артерій, але в пішій (до 30хв) доступності до центру міста. Розглядаю вже здане житло з ремонтом також, тя ремонт зараз недешеве задоволення та й часу/сил вимагає. Але зараз в основному все гівно-стайл під здачу, або дизайнерський неадекват в ціні. В перспективі років ця ж квартира буде під здачу, тому основною вимогою є комфортне проживання, та й думаючий орендар готовий платити вище середнього має оцінити те.
Diego
 
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