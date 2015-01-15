Приклад перепланування можно тут глянути, вже з ремонтом
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 04 бер, 2020 08:18
change_pm
Приклад перепланування можно тут глянути, вже з ремонтом
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100 кредитКОКО + 100 за первую оплату от 100. 2й переход по ссылке 50 дебетКОКО.Кешбек март кредит/собств 20/10% цветы; 7/4% обувь одежда; 5/3% техника. Лимит кешбека 1000+300. На остаток своих 15%\12%
Додано: Чет 05 бер, 2020 07:49
Яка сонячна інсоляція, Ви про що???
Нароту аби дешевше!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 08 бер, 2020 07:04
Пасічна стає новим Підголоском
На Пасічній збудують сучасний комплекс, який стане окрасою району
Додано: Пон 09 бер, 2020 11:14
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Чи встигне шановний Долярчик вивести кошти, час Х схоже прийшов
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100 кредитКОКО + 100 за первую оплату от 100. 2й переход по ссылке 50 дебетКОКО.Кешбек март кредит/собств 20/10% цветы; 7/4% обувь одежда; 5/3% техника. Лимит кешбека 1000+300. На остаток своих 15%\12%
Додано: Пон 09 бер, 2020 18:08
Та вроді вже капут. Знаю одного який завів 30К ,дістав 50. Потім вирішив по 50К завести з жінкою. Кінець всім відомий в лайфі
Додано: Вів 10 бер, 2020 16:13
Spring, 3 квітня року 2020 Долярек занулюється.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 19:13
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
а що думаєте про Семицвіт? як на мене, сильно також там все забудували, $900 за м2 то перебір для такого мурашника...
Вашу біль стосовно Малоголосківської я теж розумію, там нема інфраструктури яка б могла стягти той потік майбутніх мешканців.
Можливо могли б ще щось порекомендувати з при-центрального (3км)?
Додано: Вів 10 бер, 2020 19:32
Чесно не знаю 3км. Це Шевченка хіба,але там по 1000 за метр,хіба Ріел,але там одно немає. Я би ліз зараз тільки в елітку чи бізнес ,щоб потім не влетіти.
В принципі зараз непоганий час для інвестиції. Напишіть що шукаєте,тут є розумні думки.
Додано: Вів 10 бер, 2020 20:20
Друзі мають кілька квартир там. Кажуть що на фото гарне, а в реалі якість низька, стіни тонкі, при ремонті бачили через дірку квартиру сусідів. шумка між сусідами відсутня, все чути
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Додано: Сер 11 бер, 2020 01:50
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
я ще ментально не можу прийняти для себе ціну в 1600-2200 за м2 в клубних 4-6п будинках з поставкою в 2021 в кращому разі. Для себе вирішив що має бути 2к до 65-70-75м2 в якомусь зеленому місці подалі від транспортних артерій, але в пішій (до 30хв) доступності до центру міста. Розглядаю вже здане житло з ремонтом також, тя ремонт зараз недешеве задоволення та й часу/сил вимагає. Але зараз в основному все гівно-стайл під здачу, або дизайнерський неадекват в ціні. В перспективі років ця ж квартира буде під здачу, тому основною вимогою є комфортне проживання, та й думаючий орендар готовий платити вище середнього має оцінити те.
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