RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 490491492493
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 01:52

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:а в реалі якість низька

я там був, такі ж відчуття, економ в гарній обгортці, трохи перестаралися з щільністю та дешевими матеріалами, зате яскраво та молодіжно
Diego
 
Повідомлень: 95
З нами з: 14.01.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 01:57

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Ethereum написав:зараз є сенс тримати кеш і вигідно вкластися

буде видно, на кржн підіймалося питання чи добудують теперішні котловани у випадку повторення 2015, певно добудують, десь у 2025... Я би обирав лише системного забудовника в такому разі, але в душі більше чекаю відкату цін на вторинці до рівня 2017 хоча б. Ріст в 2019 це чиста спекуляція і результат укріплення грн, горизонт думаю 3-4 місяці десь
Diego
 
Повідомлень: 95
З нами з: 14.01.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 490491492493
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 36, 37, 38
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
378 61385
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 00:28
Ethereum
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 541, 542, 543
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
5427 639782
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 00:19
akurt
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 20, 21, 22
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
216 76135
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 січ, 2020 19:25
shapo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (24653)
11.03.2020 03:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.