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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 бер, 2020 01:52
jump написав:
а в реалі якість низька
я там був, такі ж відчуття, економ в гарній обгортці, трохи перестаралися з щільністю та дешевими матеріалами, зате яскраво та молодіжно
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Diego
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Додано: Сер 11 бер, 2020 01:57
Ethereum написав:
зараз є сенс тримати кеш і вигідно вкластися
буде видно, на кржн підіймалося питання чи добудують теперішні котловани у випадку повторення 2015, певно добудують, десь у 2025... Я би обирав лише системного забудовника в такому разі, але в душі більше чекаю відкату цін на вторинці до рівня 2017 хоча б. Ріст в 2019 це чиста спекуляція і результат укріплення грн, горизонт думаю 3-4 місяці десь
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Diego
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-
- Повідомлень: 95
- З нами з: 14.01.15
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 2 раз.
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