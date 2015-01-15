я там був, такі ж відчуття, економ в гарній обгортці, трохи перестаралися з щільністю та дешевими матеріалами, зате яскраво та молодіжно
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Додано: Сер 11 бер, 2020 01:52
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Сер 11 бер, 2020 01:57
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
буде видно, на кржн підіймалося питання чи добудують теперішні котловани у випадку повторення 2015, певно добудують, десь у 2025... Я би обирав лише системного забудовника в такому разі, але в душі більше чекаю відкату цін на вторинці до рівня 2017 хоча б. Ріст в 2019 це чиста спекуляція і результат укріплення грн, горизонт думаю 3-4 місяці десь
Додано: Сер 11 бер, 2020 08:47
Виїдає очі: люди скаржаться на їдкий дим в районі «Тойота Центр» (фото, відео)
9 березня, у районі вулиці Кульпарківської, 230а, люди масово скаржаться на їдкий дим. Про це повідомляє “Варта 1”.
Зазначається, що осередок вогню відбувається в районі підприємства «Тойота Центр Львів «Діамант» і простягається до ТЦ “Вікторія Гарденс”.
Люди почали масово скаржитись на їдкий дим сіро-зеленого кольору.
Мешканці звертаються до поліції, Гарячої лінії міста та ДСНС з проханням припинити забруднення повітря та провести необхідні дослідження.
“Проведіть лабораторне дослідження повітря, яке викидає “Тойота” (вул. Кульпарківська, 226)”, — йдеться у скаргах.
Як повідомили у коментарах, таке відбувається на території підприємства уже неодноразово.
Додано: Сер 11 бер, 2020 09:41
Ви думаєте ціни опустяться?
Все привязано до долара. Максимум - 10%. Це небагато. Ми йдемо по польскому шляху,тому все вперед. Криза просто затормозить підйом, падіння буде тимчасовим.
Додано: Сер 11 бер, 2020 13:35
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Сер 11 бер, 2020 13:36
Люди коли будували котельню Тойоти, не знали ,що їх зі всіх сторін Фаміліями та Гарденсами обкладуть і не можна буде по ночам стару гуму і пластик , що лишається після ремонтів палити.Зелений дим-думаю мідь випалюють з автопроводки.
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