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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 490491492493
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 01:52

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:а в реалі якість низька

я там був, такі ж відчуття, економ в гарній обгортці, трохи перестаралися з щільністю та дешевими матеріалами, зате яскраво та молодіжно
Diego
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 01:57

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Ethereum написав:зараз є сенс тримати кеш і вигідно вкластися

буде видно, на кржн підіймалося питання чи добудують теперішні котловани у випадку повторення 2015, певно добудують, десь у 2025... Я би обирав лише системного забудовника в такому разі, але в душі більше чекаю відкату цін на вторинці до рівня 2017 хоча б. Ріст в 2019 це чиста спекуляція і результат укріплення грн, горизонт думаю 3-4 місяці десь
Diego
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 08:47

Виїдає очі: люди скаржаться на їдкий дим в районі «Тойота Центр» (фото, відео)
9 березня, у районі вулиці Кульпарківської, 230а, люди масово скаржаться на їдкий дим. Про це повідомляє “Варта 1”.

Зазначається, що осередок вогню відбувається в районі підприємства «Тойота Центр Львів «Діамант» і простягається до ТЦ “Вікторія Гарденс”.

Люди почали масово скаржитись на їдкий дим сіро-зеленого кольору.

Мешканці звертаються до поліції, Гарячої лінії міста та ДСНС з проханням припинити забруднення повітря та провести необхідні дослідження.

“Проведіть лабораторне дослідження повітря, яке викидає “Тойота” (вул. Кульпарківська, 226)”, — йдеться у скаргах.

Як повідомили у коментарах, таке відбувається на території підприємства уже неодноразово.
https://varta1.com.ua/vyyidaye-ochi-lyu ... oto-video/


https://www.youtube.com/watch?v=enCGDcDr7c0
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 09:41

  Diego написав:
  Ethereum написав:зараз є сенс тримати кеш і вигідно вкластися

буде видно, на кржн підіймалося питання чи добудують теперішні котловани у випадку повторення 2015, певно добудують, десь у 2025... Я би обирав лише системного забудовника в такому разі, але в душі більше чекаю відкату цін на вторинці до рівня 2017 хоча б. Ріст в 2019 це чиста спекуляція і результат укріплення грн, горизонт думаю 3-4 місяці десь


Ви думаєте ціни опустяться?
Все привязано до долара. Максимум - 10%. Це небагато. Ми йдемо по польскому шляху,тому все вперед. Криза просто затормозить підйом, падіння буде тимчасовим.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:35

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Ethereum написав:падіння буде тимчасовим.

мені б того було достатньо, ціна 2015-2017 +- влаштовує
Diego
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:36

  jump написав:Виїдає очі: люди скаржаться на їдкий дим в районі «Тойота Центр» (фото, відео)
9 березня, у районі вулиці Кульпарківської, 230а, люди масово скаржаться на їдкий дим. Про це повідомляє “Варта 1”.

Зазначається, що осередок вогню відбувається в районі підприємства «Тойота Центр Львів «Діамант» і простягається до ТЦ “Вікторія Гарденс”.

Люди почали масово скаржитись на їдкий дим сіро-зеленого кольору.

Мешканці звертаються до поліції, Гарячої лінії міста та ДСНС з проханням припинити забруднення повітря та провести необхідні дослідження.

“Проведіть лабораторне дослідження повітря, яке викидає “Тойота” (вул. Кульпарківська, 226)”, — йдеться у скаргах.

Як повідомили у коментарах, таке відбувається на території підприємства уже неодноразово.
https://varta1.com.ua/vyyidaye-ochi-lyu ... oto-video/


https://www.youtube.com/watch?v=enCGDcDr7c0

Люди коли будували котельню Тойоти, не знали ,що їх зі всіх сторін Фаміліями та Гарденсами обкладуть і не можна буде по ночам стару гуму і пластик , що лишається після ремонтів палити.Зелений дим-думаю мідь випалюють з автопроводки.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:00

  Diego написав:
  Ethereum написав:падіння буде тимчасовим.

мені б того було достатньо, ціна 2015-2017 +- влаштовує


Ну от ловіть рибку зараз.
Зараз якраз цей час настав ,що був в 2015. Момент істини скоро.
Ethereum
 
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