На місці колишньої лижної фабрики у Львові дозволили збудувати житловий квартал.
На Замарстинівській, 76 збудують житловий квартал із сімома житловими будинками. Відповідні містобудівні умови та обмеження ТзОВ «Авалон Стайл» погодили
Будівництво вестимуть на двох земельних ділянках загальною площею 0,99 га, що призначені для будівництва і обслуговування багатоквартирних житлових будинків. Висотність будівель коливатиметься від 12 до 31 м. У одному з будинків облаштують садочок. Авто паркуватимуться у підземному гаражі. Площа забудови – 40%.
Згідно з даними системи Youcontrol, ТзОВ «Авалон Стайл» зареєстроване у Львові за адресою майбутнього будівництва. Його керівником є Володимир Жигман, а кінцевим бенефіціарним власником вказаний Дмитро Палієнко. Володимир Жигман є директором інших компанії будівельної корпорації Avalon – ТзОВ «Авалон Дрім», ТзОВ «Авалон Люкс» та ТзОВ «Парк Спейс», що будуватиме готель у Парку культури.