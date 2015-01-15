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Пишуть по різному: 1. На місці колишньої лижної фабрики у Львові дозволили збудувати житловий квартал.
На Замарстинівській, 76 збудують житловий квартал із сімома житловими будинками. Відповідні містобудівні умови та обмеження ТзОВ «Авалон Стайл» погодили
Будівництво вестимуть на двох земельних ділянках загальною площею 0,99 га, що призначені для будівництва і обслуговування багатоквартирних житлових будинків. Висотність будівель коливатиметься від 12 до 31 м. У одному з будинків облаштують садочок. Авто паркуватимуться у підземному гаражі. Площа забудови – 40%.
Згідно з даними системи Youcontrol, ТзОВ «Авалон Стайл» зареєстроване у Львові за адресою майбутнього будівництва. Його керівником є Володимир Жигман, а кінцевим бенефіціарним власником вказаний Дмитро Палієнко. Володимир Жигман є директором інших компанії будівельної корпорації Avalon – ТзОВ «Авалон Дрім», ТзОВ «Авалон Люкс» та ТзОВ «Парк Спейс», що будуватиме готель у Парку культури.
2. Козловський забудує майже 15 га Замарстинівської новим житловим комплексо Новий житловий комплекс складатиметься з 7 будинків по 3-4 секції у кожному. Згідно з проектом рішення, новий житловий комплекс мають збудувати на земельних ділянках, загальною площею 14,5 га, яка є у приватній власністі і призначена для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.
Як встановили у міськраді, висота офісного центру не повинна перевищувати 31 метр. Найвищий будинок комплексу матиме висоту 31 м, а найнижчий – 12 метрів. Загалом будинки матимусть 25-28 м, що орієнтовно 5-6 поверхів. Максимально допустимий відсоток забудови цієї земельної ділянки – 40%. https://varianty.lviv.ua/70824-kozlovsk ... Qqnbc7tzpI
На території Полярону біля нових багатоповерхівок зведуть офісний центр
На вул. Угорській, 14 збудують скляний 5-поверховий офісний центр з дворівневим підземним паркінгом. Офісний центр збудують на земельній ділянці площею 1,1803 га яка є у комунальній власністі і призначена для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури, для будівництва та обслуговування дитячого дошкільного закладу та багатоповерхового житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом.
Як встановили у міськраді висота будинку не повинна перевищувати 17,95 метрів. Згідно з візуалізацією, будівля матиме 5 поверхів. Фасад будівлі буде скляним. Максимально допустимий відсоток забудови цієї земельної ділянки – 6,1 %.
На Малоголосківській у Львові збудують 15-поверховий скляний житловий будинок
Новий будинок зведуть на двох земельних ділянках загальною площею 0,3010 га, які є у комунальній власності і призначеня для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.
Згідно з проектом висота будинку не повинна перевищувати 51,98 м - 14-ти поверховий житловий будинок, 9-ти поверховий житловий будинок – до 37,00 м; 2-поверхова нежитлова споруда – до 9,00 м. Згідно з візуалізацією найвижчий будинок матиме 15 поверхів. Максимально допустимий відсоток забудови цієї земельної ділянки – 31%. https://varianty.lviv.ua/70829-na-maloh ... gXYQ91QM-k
Якщо Меркель казала, що перехворіє 70%.В Китаї летальність 3%, в Італії десь 6% В нас мабуть десь 7%.Шляхом нескладних підрахунків думаю на ринок випливе 2-3 тис переважно хрущиків(цільова аудиторія короновіруса).