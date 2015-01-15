Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:53

На Замарстинівській, 76 збудують житловий квартал із сімома житловими будинками. Відповідні містобудівні умови та обмеження ТзОВ «Авалон Стайл» погодили



Будівництво вестимуть на двох земельних ділянках загальною площею 0,99 га

Козловський забудує майже 15 га Замарстинівської новим житловим комплексо

Новий житловий комплекс складатиметься з 7 будинків по 3-4 секції у кожному. Згідно з проектом рішення, новий житловий комплекс мають збудувати на земельних ділянках, загальною площею 14,5 га, яка є у приватній власністі і призначена для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

Пишуть по різному:1. На місці колишньої лижної фабрики у Львові дозволили збудувати житловий квартал., що призначені для будівництва і обслуговування багатоквартирних житлових будинків. Висотність будівель коливатиметься від 12 до 31 м. У одному з будинків облаштують садочок. Авто паркуватимуться у підземному гаражі. Площа забудови – 40%.Згідно з даними системи Youcontrol, ТзОВ «Авалон Стайл» зареєстроване у Львові за адресою майбутнього будівництва. Його керівником є Володимир Жигман, а кінцевим бенефіціарним власником вказаний Дмитро Палієнко. Володимир Жигман є директором інших компанії будівельної корпорації Avalon – ТзОВ «Авалон Дрім», ТзОВ «Авалон Люкс» та ТзОВ «Парк Спейс», що будуватиме готель у Парку культури.2.Як встановили у міськраді, висота офісного центру не повинна перевищувати 31 метр. Найвищий будинок комплексу матиме висоту 31 м, а найнижчий – 12 метрів. Загалом будинки матимусть 25-28 м, що орієнтовно 5-6 поверхів. Максимально допустимий відсоток забудови цієї земельної ділянки – 40%.