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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 492493494495
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 11:20

  jump написав:
  Diego написав:щось стає страшно запригувати в бетон при такому інформаційному фоні....


хто ж Вам каже заскакувати у такий актив? :?
він може стати поганеньким пасивом :oops:


Або наоборот джек пот))
Я все таки ризикну,курс хороший. Вірусом залякали весь світ.
Востаннє редагувалось Ethereum в Нед 15 бер, 2020 11:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 11:21

Вгадати майбутнє)))

jump
Наскільки я зрозумів, Ви недавно купили собі дрона? :wink:
Будете тепер, як Кінконгівець з Київської гілки :mrgreen:

п. с.
Шановне товариство, які будуть думки на найближче майбутнє РН?

То що, "корона" виявився чорним лебЛЯдем? :shock:
Ціни вниз на РН, чи нема дурних і ціни вверх? :lol:

Чи все просто - якщо курс стрибне солідно вгору(наприклад, восени), то відповідно і ціни в долярах просядуть, але збережуться в гривні, чи навіть, трішки зростуть в ній?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:03

  jump написав:Зображення

Працював в тій довгій будівлі, що видно за коробкою що женуть, якраз перед повним розвалом ЛАЗу :(
Судячи з біографії нового премьєра він теж на ЛАЗі працював, біля фінансів.Тож з перспективами все зрозуміло.
Bolt
 
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