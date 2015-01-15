Або наоборот джек пот))
Я все таки ризикну,курс хороший. Вірусом залякали весь світ.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 бер, 2020 11:20
Або наоборот джек пот))
Я все таки ризикну,курс хороший. Вірусом залякали весь світ.
Востаннє редагувалось Ethereum в Нед 15 бер, 2020 11:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 15 бер, 2020 11:21
Вгадати майбутнє)))
jump
Наскільки я зрозумів, Ви недавно купили собі дрона?
Будете тепер, як Кінконгівець з Київської гілки
п. с.
Шановне товариство, які будуть думки на найближче майбутнє РН?
То що, "корона" виявився чорним лебЛЯдем?
Ціни вниз на РН, чи нема дурних і ціни вверх?
Чи все просто - якщо курс стрибне солідно вгору(наприклад, восени), то відповідно і ціни в долярах просядуть, але збережуться в гривні, чи навіть, трішки зростуть в ній?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 15 бер, 2020 12:03
Додано: Нед 15 бер, 2020 12:57
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
При різкому подорожчанню доляра ціни в грн залишатимуться незмінними один, максимум до трьох днів! Так було в 2014-2015 роках. Мінімальна ціна в "Набережному Кварталі" при різкому стрибку була 240$/кв.м.
Але, в загальному, на мою думку, більшість будов заморозять на багато років, ціна в долярах впаде на 40-60% до кінця літа (якщо не буде підтримки за рахунок дешевої іпотеки).
Додано: Нед 15 бер, 2020 17:58
Гуляли у центрі - пустка, дуже мало людей, переважно молодь.
Народ реально перешуганий
Проїхав усе місто, людей мало на вулицях, маршрутки і трюліки/трамваї лише кілька сидячих зайняті, кафе/бари голо. Зайшов в одну ресторацію - зграя офіціантів дивилась як на прибульця
Додано: Нед 15 бер, 2020 18:06
Додано: Нед 15 бер, 2020 20:32
Мені вдалося по 341 взяти,але знаю одного по 250 взяв. Ціна в доларах не може впасти на 60%,це дуже багато. Все привязане до курсу. А собіртість будівництва зараз і колись? Тому до 30% максимум просадка. В недобудоване зараз лізти ризик,краще готове або майже.
Додано: Нед 15 бер, 2020 22:00
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Ethereum, доживем,- побачим )
Додано: Пон 16 бер, 2020 17:50
Суне криза світова...в кого подушка валютного кешу недостатньо...може ще не пізно наростити трохи...
А нерухомість ...почекати трохи...поспостерігати...мабуть.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 18:32
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Подобаються мені оптимісти )
Я би з радістю прод невеличкий маг на Панча-Чорновола, 110 кв.м зданий відомій і надійній фірмі в оренду. Дешевше ніж те що будується
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