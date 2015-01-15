RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 493494495496
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 19:51

Передбачити непередбачуване!)))

Але, все ж таки, не зашкодить мені побігати по ВП в травні, а вже тоді зважувати все за і проти!
Ну, і тут буду з вами ділитись/радитись.

Але, мабуть, не вартує влазити в розтермінування від забудовника, якщо він його підв'язує до курсу долара?(наприклад, так робить Ріел, - але якщо перший внесок щось 80%, ну чи щось типу того - то без прив'язки)

А я то хочу перший внесок 20-30% і без прив'язки!
Тому, мабуть, іпотека за мною плаче! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7766
З нами з: 19.10.15
Подякував: 502 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 01:34

Долярчик, памятате, що найсолодші оферти будуть йти від найризикованіших проектів... Інакше кажучи найбільше ціну можуть опускати ті хто можливо і не планує рухатись далі, а хоче обанкротитись!
Львівський БатяР
 
Повідомлень: 273
З нами з: 25.12.17
Подякував: 18 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 08:27

  Львівський БатяР написав:Долярчик, памятате, що найсолодші оферти будуть йти від найризикованіших проектів... Інакше кажучи найбільше ціну можуть опускати ті хто можливо і не планує рухатись далі, а хоче обанкротитись!

З іншого боку - хто не ризикує.... :wink: :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7766
З нами з: 19.10.15
Подякував: 502 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:06

Один відомий львівський ріелтор каже що подобова стала і зараз на ринку буде купа халявної довгострокової оренди.
jump
 
Повідомлень: 2758
З нами з: 18.08.09
Подякував: 78 раз.
Подякували: 565 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:14

jump,
хто ж той відомий рієлтор?

Ясно, що подобова стоїть. Тисячі квартир в центрі звільнилися. Тисячі! Є бізнесмени, які взяли в суборенду десятки, сотні квартир. Як мінімум, комуналку треба заплатити, її поки уряд не відмінив.

Ну, але то в цілому світі так.
Lambada
 
Повідомлень: 337
З нами з: 06.06.10
Подякував: 51 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:10

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

То що, з коронавірусом, ціни на РН впадуть в тан-тара-ри?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7766
З нами з: 19.10.15
Подякував: 502 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 01:06

  jump написав:Один відомий львівський ріелтор каже що подобова стала і зараз на ринку буде купа халявної довгострокової оренди.

Подобова стала ч/з коронавірус. Думаю не всі добовики захочуть пірнути в довготривалу одразу, бо в найближчий місяць - два в них не буде здачь...
Львівський БатяР
 
Повідомлень: 273
З нами з: 25.12.17
Подякував: 18 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 493494495496
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 551, 552, 553
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
5523 651090
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 бер, 2020 17:13
Frant
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 36, 37, 38
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
378 62224
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 бер, 2020 09:36
change_pm
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 20, 21, 22
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
216 76498
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 січ, 2020 19:25
shapo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (82920)
18.03.2020 01:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.