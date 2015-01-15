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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 16 бер, 2020 19:51
Але, все ж таки, не зашкодить мені побігати по ВП в травні, а вже тоді зважувати все за і проти!
Ну, і тут буду з вами ділитись/радитись.
Але, мабуть, не вартує влазити в розтермінування від забудовника, якщо він його підв'язує до курсу долара?(наприклад, так робить Ріел, - але якщо перший внесок щось 80%, ну чи щось типу того - то без прив'язки)
А я то хочу перший внесок 20-30% і без прив'язки!
Тому, мабуть, іпотека за мною плаче!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Вів 17 бер, 2020 01:34
Долярчик, памятате, що найсолодші оферти будуть йти від найризикованіших проектів... Інакше кажучи найбільше ціну можуть опускати ті хто можливо і не планує рухатись далі, а хоче обанкротитись!
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Додано: Вів 17 бер, 2020 18:06
Один відомий львівський ріелтор каже що подобова стала і зараз на ринку буде купа халявної довгострокової оренди.
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jump
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Додано: Вів 17 бер, 2020 19:14
jump,
хто ж той відомий рієлтор?
Ясно, що подобова стоїть. Тисячі квартир в центрі звільнилися. Тисячі! Є бізнесмени, які взяли в суборенду десятки, сотні квартир. Як мінімум, комуналку треба заплатити, її поки уряд не відмінив.
Ну, але то в цілому світі так.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 21:10
То що, з коронавірусом, ціни на РН впадуть в тан-тара-ри?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Сер 18 бер, 2020 01:06
jump написав:
Один відомий львівський ріелтор каже що подобова стала і зараз на ринку буде купа халявної довгострокової оренди.
Подобова стала ч/з коронавірус. Думаю не всі добовики захочуть пірнути в довготривалу одразу, бо в найближчий місяць - два в них не буде здачь...
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