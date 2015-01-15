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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 бер, 2020 08:14
ЖК Форум Апартментс
Додано: Пон 23 бер, 2020 18:17
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 23 бер, 2020 23:33
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Народ хто що скаже про Екскомбуд? Якість будівнтцтва цікавить.
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