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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 495496497498
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 08:14

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jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 18:17

  jump написав:Зображення

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Думаю, чого там ціни не дешеві, а воно он що! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 23:33

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Народ хто що скаже про Екскомбуд? Якість будівнтцтва цікавить.
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