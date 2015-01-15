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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 495496497498
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 08:14

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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 18:17

  jump написав:Зображення

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Думаю, чого там ціни не дешеві, а воно он що! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 23:33

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Народ хто що скаже про Екскомбуд? Якість будівнтцтва цікавить.
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:09

  jump написав:
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Хороша забудова!
Чудове житло для Гривенників, Тугриків і Долярчиків!
Востаннє редагувалось Frant в Вів 24 бер, 2020 10:18, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:10

  Мизантрóп написав:
  Trast написав:
  akurt написав:Господин Trast!
Вы, конечно, опять ошиблись.
На этой ветке никто не призывал вас применять филологический анализ употребления мною союзов в предложениях.
Попробуйте сочинить одну-две-три фразы о сдаче в АРЕНДУ львовской недвижимости.
Смотрите, мой простой призыв на тему ветки вызвал просто паничнский ужас:
"Запрошую Вас висловитися про львівську нерухомість."
Топик-стартер ну очень просит.

А що ви і справді хвора людина? Що ви тут тоді робите? Те що вас тут не банять за кожен текст не по темі,це натякає тільки на те,що ви тут працюєте.

давно подмечено

Щось замовк наш турецькопідданий. Всі його обліківки принишкли.
Жодної реклами курортної нерухомості, жодного вихвалення дешевого йогурту!

Може, він щось зрозумів? Недарма ж він кандидат фіз.-матем. наук!
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:50

Frant рятується,мерво навкруги
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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