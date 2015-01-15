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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 495496497498
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 08:14

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jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 18:17

  jump написав:Зображення

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Думаю, чого там ціни не дешеві, а воно он що! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 23:33

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Народ хто що скаже про Екскомбуд? Якість будівнтцтва цікавить.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:09

  jump написав:
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Хороша забудова!
Чудове житло для Гривенників, Тугриків і Долярчиків!
Востаннє редагувалось Frant в Вів 24 бер, 2020 10:18, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:50

Frant рятується,мерво навкруги
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Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 11:43

Цікаво, чому київські пани нічого не пишуть про львівську нерухомість?
І гілка така цікава: "Купуємо для здачі а ОРЕНДУ Львівську нерухомість"
Востаннє редагувалось akurt в Вів 24 бер, 2020 12:26, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 11:57

Закінчимо дискусії з п.акуртом. Нічого особистого,просто не люблю вимахування. Для пана акурта : прикупив сонячних панелей і посадив часник))
Востаннє редагувалось Ethereum в Вів 24 бер, 2020 23:26, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 21:13

  Долярчик написав:Ну що, таки можна підводити підсумки:
- чорний леБл@дь таки прилетів!
- ціни на нерухомість плавно вниз! - в долярах, але в гривні ТОЧНО або на місці, або вгору!

А ваші думки, шановне товариство?!!!
Покажіть, що вас тут БАГАТО, а не менше десяти форумчан, які читають цю гілку!!!


Ви ж розумієтк, що рівень падіння цін буде прямо залежити від ситуації в економіці
Якщо карантин до травня, далі лібералізація і кредит від МВФ, а падіння ВВП - 4% і курс 30, то ціни просядуть десь +/- 20%
Якщо карантин до липня, падіння ВВП - 9% а курс 35 то 30-40%. Зросте к-сть недобудів.

Мій прогноз падіння цін в дол. Найбільше просядуть квартири з великим метражем, найменше просядуть квартири в найбільш привабливих інвест. проектах.
Востаннє редагувалось Львівський БатяР в Вів 24 бер, 2020 21:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 21:14

  Ethereum написав:Закінчимо дискусії з п.акуртом. Нічого особистого,просто не люблю вимахування. Для пана акурта : прикупив сонячних панелей і посадив чеснок))

часник осінню вкинув,після Благовіщення першим ділом сипану в чернозем тютюну для коронавакцинації
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 23:28

  Мизантрóп написав:
  Ethereum написав:Закінчимо дискусії з п.акуртом. Нічого особистого,просто не люблю вимахування. Для пана акурта : прикупив сонячних панелей і посадив чеснок))

часник осінню вкинув,після Благовіщення першим ділом сипану в чернозем тютюну для коронавакцинації


А що у нас це росте? Я думав тільки конопля. Між іншим пан акурт краще скаже що турки курять))
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