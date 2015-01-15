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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 бер, 2020 08:14
ЖК Форум Апартментс
Додано: Пон 23 бер, 2020 18:17
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 23 бер, 2020 23:33
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Народ хто що скаже про Екскомбуд? Якість будівнтцтва цікавить.
Додано: Вів 24 бер, 2020 10:09
Востаннє редагувалось Frant в Вів 24 бер, 2020 10:18, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 24 бер, 2020 10:50
Frant рятується,мерво навкруги
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Вів 24 бер, 2020 11:43
Цікаво, чому київські пани нічого не пишуть про львівську нерухомість?
І гілка така цікава: "Купуємо для здачі а ОРЕНДУ Львівську нерухомість"
Востаннє редагувалось akurt в Вів 24 бер, 2020 12:26, всього редагувалось 1 раз.
“Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя” (Т.Шевченко).
Додано: Вів 24 бер, 2020 11:57
Закінчимо дискусії з п.акуртом. Нічого особистого,просто не люблю вимахування. Для пана акурта : прикупив сонячних панелей і посадив часник))
Востаннє редагувалось Ethereum в Вів 24 бер, 2020 23:26, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 24 бер, 2020 21:13
Ви ж розумієтк, що рівень падіння цін буде прямо залежити від ситуації в економіці
Якщо карантин до травня, далі лібералізація і кредит від МВФ, а падіння ВВП - 4% і курс 30, то ціни просядуть десь +/- 20%
Якщо карантин до липня, падіння ВВП - 9% а курс 35 то 30-40%. Зросте к-сть недобудів.
Мій прогноз падіння цін в дол. Найбільше просядуть квартири з великим метражем, найменше просядуть квартири в найбільш привабливих інвест. проектах.
Востаннє редагувалось Львівський БатяР в Вів 24 бер, 2020 21:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 24 бер, 2020 21:14
часник осінню вкинув,після Благовіщення першим ділом сипану в чернозем тютюну для коронавакцинації
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Вів 24 бер, 2020 23:28
А що у нас це росте? Я думав тільки конопля. Між іншим пан акурт краще скаже що турки курять))
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