RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 496497498499
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:58

  fis написав:Як я колись і обіцяв даю лінк на своє оголошення.
https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-kvartira-lvov-frankovskiy-kastelivka-16221445.html
Робіть ставки за скільки продам :)

Ну как, ловится рыбка?
anduzenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25
З нами з: 18.10.17
Подякував: 19 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:16

  anduzenko написав:
  fis написав:Як я колись і обіцяв даю лінк на своє оголошення.
https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-kvartira-lvov-frankovskiy-kastelivka-16221445.html
Робіть ставки за скільки продам :)

Ну как, ловится рыбка?

Тепер(в нинішніх реаліях) потрібно виставляти за 99К і змиритись з тим, що і за таку ціну - ажіотажу НЕ буде!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7809
З нами з: 19.10.15
Подякував: 504 раз.
Подякували: 523 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:23

Скандальна новобудова на Лукаша у Львові: суд дозволив не зносити два зайві поверхи

Зображення

Зображення

Йдеться про 17-поверхову будівлю, розташовану в межах історичного ареалу Львова біля студентського містечка «Львівської Політехніки». Вперше про конфлікт між мешканцями та забудовником медіа написали ще у 2011 році. Тоді в міській раді стверджували, що будівництво є абсолютно не законним, а власник отримував дозвіл лише на спорудження особняка. 8)

https://perets.media/2020/03/27/skandal ... y3XiFW-rMk

http://tvoemisto.tv/news/u_lvovi_dozvol ... lsTirNudPI
jump
 
Повідомлень: 2791
З нами з: 18.08.09
Подякував: 80 раз.
Подякували: 571 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:25

Садовий дозволив власниці Рік Авто збудувати торговий центр біля автовокзалу на Стрийській

Новий комплекс збудують на двох земельних діняках загальною площею площею 0,1662 га, які перебувають у приватній власності та признаяені для будівництва та обслуговування будівель торгівлі та для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

Як встановили у міськраді висота будинку не повинна перевищувати 25 метрів. За словами начальника управління архітектури та урбаністики Львова Антона Коломєйцева, нова споруда матиме 4 поверхи, однак згідно з візуалізацією, видно, що над ними буде ще 2 прибудовані поверхи.
https://varianty.lviv.ua/71245-sadovyi- ... iSmqktLiik
jump
 
Повідомлень: 2791
З нами з: 18.08.09
Подякував: 80 раз.
Подякували: 571 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 496497498499
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ihorkyiv і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 39, 40, 41
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
407 67029
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 бер, 2020 09:06
change_pm
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 551, 552, 553
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
5525 656861
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 бер, 2020 21:02
San1t
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 20, 21, 22
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
216 76832
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 січ, 2020 19:25
shapo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (83697)
27.03.2020 16:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.