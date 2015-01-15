Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Тепер(в нинішніх реаліях) потрібно виставляти за 99К і змиритись з тим, що і за таку ціну - ажіотажу НЕ буде!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Скандальна новобудова на Лукаша у Львові: суд дозволив не зносити два зайві поверхи
Йдеться про 17-поверхову будівлю, розташовану в межах історичного ареалу Львова біля студентського містечка «Львівської Політехніки». Вперше про конфлікт між мешканцями та забудовником медіа написали ще у 2011 році. Тоді в міській раді стверджували, що будівництво є абсолютно не законним, а власник отримував дозвіл лише на спорудження особняка.
Садовий дозволив власниці Рік Авто збудувати торговий центр біля автовокзалу на Стрийській
Новий комплекс збудують на двох земельних діняках загальною площею площею 0,1662 га, які перебувають у приватній власності та признаяені для будівництва та обслуговування будівель торгівлі та для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
Як встановили у міськраді висота будинку не повинна перевищувати 25 метрів. За словами начальника управління архітектури та урбаністики Львова Антона Коломєйцева, нова споруда матиме 4 поверхи, однак згідно з візуалізацією, видно, що над ними буде ще 2 прибудовані поверхи. https://varianty.lviv.ua/71245-sadovyi- ... iSmqktLiik
Я про таун хауз продовжую думати. Але так, поки не продам нема чого придивлятися. Лише по оголошенням перевіряю порядок цін. Та і дружина мене від продажу відмовляє, бо реально зручно тут жити. Сам вже навіть про грін кард замислююсь. Може до таун хаузу не дійде .
ЖК Вільне місто, Львів Ціна від: 16400 грн/м2 Знижки від 100 000 грн при першому внеску від 60%. Готовність (стан): будується Початок будівництва: 2016 Здача в експлуатацію: по секц. В наявності: є вільні квартири або площі