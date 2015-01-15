RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 497498499500>
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:58

  fis написав:Як я колись і обіцяв даю лінк на своє оголошення.
https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-kvartira-lvov-frankovskiy-kastelivka-16221445.html
Робіть ставки за скільки продам :)

Ну как, ловится рыбка?
anduzenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25
З нами з: 18.10.17
Подякував: 19 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:16

  anduzenko написав:
  fis написав:Як я колись і обіцяв даю лінк на своє оголошення.
https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-kvartira-lvov-frankovskiy-kastelivka-16221445.html
Робіть ставки за скільки продам :)

Ну как, ловится рыбка?

Тепер(в нинішніх реаліях) потрібно виставляти за 99К і змиритись з тим, що і за таку ціну - ажіотажу НЕ буде!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7827
З нами з: 19.10.15
Подякував: 504 раз.
Подякували: 523 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:23

Скандальна новобудова на Лукаша у Львові: суд дозволив не зносити два зайві поверхи

Зображення

Зображення

Йдеться про 17-поверхову будівлю, розташовану в межах історичного ареалу Львова біля студентського містечка «Львівської Політехніки». Вперше про конфлікт між мешканцями та забудовником медіа написали ще у 2011 році. Тоді в міській раді стверджували, що будівництво є абсолютно не законним, а власник отримував дозвіл лише на спорудження особняка. 8)

https://perets.media/2020/03/27/skandal ... y3XiFW-rMk

http://tvoemisto.tv/news/u_lvovi_dozvol ... lsTirNudPI
jump
 
Повідомлень: 2796
З нами з: 18.08.09
Подякував: 80 раз.
Подякували: 571 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:25

Садовий дозволив власниці Рік Авто збудувати торговий центр біля автовокзалу на Стрийській

Новий комплекс збудують на двох земельних діняках загальною площею площею 0,1662 га, які перебувають у приватній власності та признаяені для будівництва та обслуговування будівель торгівлі та для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

Як встановили у міськраді висота будинку не повинна перевищувати 25 метрів. За словами начальника управління архітектури та урбаністики Львова Антона Коломєйцева, нова споруда матиме 4 поверхи, однак згідно з візуалізацією, видно, що над ними буде ще 2 прибудовані поверхи.
https://varianty.lviv.ua/71245-sadovyi- ... iSmqktLiik
jump
 
Повідомлень: 2796
З нами з: 18.08.09
Подякував: 80 раз.
Подякували: 571 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 09:43

  anduzenko написав:
  fis написав:Як я колись і обіцяв даю лінк на своє оголошення.
https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-kvartira-lvov-frankovskiy-kastelivka-16221445.html
Робіть ставки за скільки продам :)

Ну как, ловится рыбка?

Злорадтвовать не кравсиво. И читайте форум, я уже ответил на этот вопрос.
fis
 
Повідомлень: 282
З нами з: 06.12.09
Подякував: 10 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 09:46

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:Тепер(в нинішніх реаліях) потрібно виставляти за 99К і змиритись з тим, що і за таку ціну - ажіотажу НЕ буде!

Шановні. Якщо у вас нема грошей на бентлі, це не означає що їх ніхто не купує.
Гарних локацій і квартир більше не стане. А я нікуди не поспішаю, тому і ціна саме така.
fis
 
Повідомлень: 282
З нами з: 06.12.09
Подякував: 10 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 11:49

fis
Привіт, потрапляло на очі щось гарне - таунхауси/котеджі?
Пам’ятаю, Ви цікавились.
Чи купівлю відкладено до продажу квартири?
jump
 
Повідомлень: 2796
З нами з: 18.08.09
Подякував: 80 раз.
Подякували: 571 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 12:03

  jump написав:fis
Привіт, потрапляло на очі щось гарне - таунхауси/котеджі?
Пам’ятаю, Ви цікавились.
Чи купівлю відкладено до продажу квартири?


Думаю не тільки я відклав покупки,а вони теж :D
Як казав акурт грошам потрібен зараз спокій :D
Ethereum
 
Повідомлень: 1142
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 17:51

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Я про таун хауз продовжую думати. Але так, поки не продам нема чого придивлятися. Лише по оголошенням перевіряю порядок цін. Та і дружина мене від продажу відмовляє, бо реально зручно тут жити. Сам вже навіть про грін кард замислююсь. Може до таун хаузу не дійде :).
fis
 
Повідомлень: 282
З нами з: 06.12.09
Подякував: 10 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 17:22

Можливо хтось бажає прикупити?
можна під"їзд :lol:

ЖК Вільне місто, Львів
Ціна від: 16400 грн/м2
Знижки від 100 000 грн при першому внеску від 60%.
Готовність (стан): будується
Початок будівництва: 2016
Здача в експлуатацію: по секц.
В наявності: є вільні квартири або площі


Зображення

Зображення
jump
 
Повідомлень: 2796
З нами з: 18.08.09
Подякував: 80 раз.
Подякували: 571 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 497498499500>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 40, 41, 42
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
413 68095
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 бер, 2020 12:25
Bolt
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 551, 552, 553
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
5528 657984
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 бер, 2020 17:12
change_pm
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 20, 21, 22
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
216 76902
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 січ, 2020 19:25
shapo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аккордбанк (414)
29.03.2020 19:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.