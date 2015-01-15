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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 497498499500
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 17:39

  jump написав:Можливо хтось бажає прикупити?
можна під"їзд :lol:

ЖК Вільне місто, Львів
Ціна від: 16400 грн/м2
Знижки від 100 000 грн при першому внеску від 60%.
Готовність (стан): будується
Початок будівництва: 2016
Здача в експлуатацію: по секц.
В наявності: є вільні квартири або площі


Зображення

Зображення


Jump ,це лохотрон я вже писав.
Вони за рік будують пару поверхів.Зато оплати всі приймають.
За цей час пока вони типу будують,я купив 2 і одну продав. Подумайте самі чим Вам грозить вкластися туди.
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  #<1 ... 497498499500
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