Jump ,це лохотрон я вже писав.
Вони за рік будують пару поверхів.Зато оплати всі приймають.
За цей час пока вони типу будують,я купив 2 і одну продав. Подумайте самі чим Вам грозить вкластися туди.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 17:39
Jump ,це лохотрон я вже писав.
Вони за рік будують пару поверхів.Зато оплати всі приймають.
За цей час пока вони типу будують,я купив 2 і одну продав. Подумайте самі чим Вам грозить вкластися туди.
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