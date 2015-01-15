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jump написав:Можливо хтось бажає прикупити? можна під"їзд
ЖК Вільне місто, Львів Ціна від: 16400 грн/м2 Знижки від 100 000 грн при першому внеску від 60%. Готовність (стан): будується Початок будівництва: 2016 Здача в експлуатацію: по секц. В наявності: є вільні квартири або площі
Jump ,це лохотрон я вже писав. Вони за рік будують пару поверхів.Зато оплати всі приймають. За цей час пока вони типу будують,я купив 2 і одну продав. Подумайте самі чим Вам грозить вкластися туди.