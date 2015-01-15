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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 497498499500
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 18:39

  jump написав:Можливо хтось бажає прикупити?
можна під"їзд :lol:

ЖК Вільне місто, Львів
Ціна від: 16400 грн/м2
Знижки від 100 000 грн при першому внеску від 60%.
Готовність (стан): будується
Початок будівництва: 2016
Здача в експлуатацію: по секц.
В наявності: є вільні квартири або площі


Зображення

Зображення


Jump ,це лохотрон я вже писав.
Вони за рік будують пару поверхів.Зато оплати всі приймають.
За цей час пока вони типу будують,я купив 2 і одну продав. Подумайте самі чим Вам грозить вкластися туди.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 00:14

  fis написав:
  anduzenko написав:
  fis написав:Як я колись і обіцяв даю лінк на своє оголошення.
https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-kvartira-lvov-frankovskiy-kastelivka-16221445.html
Робіть ставки за скільки продам :)

Ну как, ловится рыбка?

Злорадтвовать не кравсиво. И читайте форум, я уже ответил на этот вопрос.

ПалеХХче :)! Интересуюсь, так как сам планирую продавать через пару лет.
Болеем за одну команду :mrgreen:
anduzenko
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:23

дел
Востаннє редагувалось athena1 в Чет 02 кві, 2020 17:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:26

  jump написав:fis
Привіт, потрапляло на очі щось гарне - таунхауси/котеджі?
Пам’ятаю, Ви цікавились.
Чи купівлю відкладено до продажу квартири?

Котеджів є повно. який Вам тре?
athena1
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:29

  Ethereum написав:Я знаю у Львові массово відмовляються від аренди. Неясно чому лендлорди не йдуть на уступки

Це питання часу. Ринок інетрний... Переізд під час карантину трохи ризикований
athena1
 
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